OTTAWA — Jody Wilson-Raybould a été convoquée devant le Comité de la justice des Communes mercredi après-midi et elle a a confirmé sa disponibilité.

Le premier ministre Justin Trudeau a renoncé par décret, lundi soir, au privilège des communications entre client et avocat et au secret ministériel, afin de permettre à l'ex-ministre de la Justice de raconter sa version de l'affaire SNC-Lavalin devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Lors d'une réunion mardi matin, le comité a demandé à Mme Wilson-Raybould de comparaître à 15 h 15 mercredi. Comme elle l'avait demandé, elle pourra par ailleurs faire une déclaration préalable de 30 minutes avant de répondre aux questions de ses collègues députés.

Dans une lettre adressée lundi au comité, elle déclarait qu'elle était "impatiente" de comparaître, mais qu'elle attendait une clarification complète de ce qu'elle pouvait dire et ne pas dire.

Cette clarification semble maintenant obtenue depuis qu'un décret en conseil publié lundi soir a levé le secret sur toutes ses conversations au sujet de SNC-Lavalin - sauf celles qu'elle a eues avec la direction des poursuites pénales, pour "préserver l'intégrité de toute procédure civile ou pénale", précise le décret.

M. Trudeau a déclaré mardi matin qu'il était impatient d'entendre le témoignage de son ancienne ministre de la Justice. "Il est important que les gens aient l'occasion de témoigner ou de partager leur point de vue avec le comité", a-t-il affirmé en arrivant à la réunion hebdomadaire du cabinet, à Ottawa. "Comme nous l'avons dit, renoncer au privilège et au secret du cabinet est une chose que nous devons prendre très au sérieux, mais je suis heureux que Mme Wilson-Raybould puisse partager son point de vue."

