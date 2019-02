Voyez comment une entreprise canadienne a exporté son logiciel de fidélisation

Brasser des affaires au-delà des frontières canadiennes est un défi qui requiert beaucoup d'efforts et d'organisation. Les propriétaires de petites entreprises aux ambitions planétaires peuvent heureusement compter sur Exportation et développement Canada (EDC) pour passer du rêve à la réalité. Voyez comment des entreprises canadiennes de toute taille ont exporté leurs produits et services avec succès grâce à l'appui d'EDC.

La société Ackroo, un fournisseur de services et de programmes de cartes-cadeaux, de fidélité et de récompenses, a vu le jour à la suite de l'acquisition de l'entreprise vancouvéroise MoneyBar Rewards. Cette plateforme de marketing libre-service à l'intention des commerçants simplifie la gestion d'éléments comme les cartes-cadeaux, les récompenses de fidélité et les promotions. Ackroo a fait son entrée en bourse dès la première année, puis a restructuré sa technologie et a amorcé son expansion au Canada l'année suivante.

« La première année, nous avons axé nos efforts sur la commercialisation et la mise en marché de notre produit », explique Steve Levely, chef de la direction. « Au début, nous voulions bâtir une entreprise de ventes directes. Toutefois, la trame de notre réussite s'est tissée de partenariats et d'acquisitions. »

Ackroo a fait l'acquisition de deux entreprises canadiennes en 2015, et de trois autres l'année suivante. En 2017, elle s'est portée acquéreur d'une entreprise canadienne exerçant une bonne part de ses activités aux États-Unis, ce qui a permis à Ackroo de s'établir pour la première fois au Sud de la frontière.

Compte tenu des six acquisitions fructueuses à son actif et des autres prévues, Ackroo s'est tournée vers EDC pour améliorer la gestion de son flux de trésorerie.

La contribution d'EDC

Depuis sa création en 1944, EDC a aidé des milliers de petites entreprises canadiennes à accroître leurs exportations en profitant des débouchés offerts sur le marché international. Cette société d'État financièrement autonome accomplit une grande partie de son travail en collaboration avec le gouvernement canadien.

Le Programme de garanties d'exportations d'EDC s'est avéré particulièrement utile lorsqu'Ackroo a eu de la difficulté à obtenir tout le financement dont elle avait besoin auprès de son institution financière.

Grâce à son Programme de garanties d'exportations, EDC a pu fournir une garantie sur l'emprunt de l'entreprise, ce qui a convaincu la banque d'augmenter sa marge de crédit. En fait, Ackroo a réussi à obtenir une marge de crédit équivalant à 100 % de la valeur de ses créances mensuelles.

« Notre banque souhaite nous voir croître et réussir, et c'est précisément ce que nous voulons – EDC s'est assurée sur les documents que nous y trouvions tous notre compte», souligne Derek Schaaf, CDF.

EDC a été formidable et un atout considérable. Non seulement elle nous a aidés à obtenir des fonds, mais elle nous a aussi donné accès à de nouvelles relations dans le secteur des technologies. C'est une véritable mine d'information pour nous. Derek Schaaf - CDF d'Ackroo

Le résultat

Grâce à un plus grand fonds de roulement facilité par EDC, Ackroo profite désormais d'un filet de sécurité et n'a plus à se préoccuper de son flux de trésorerie.

« Nous avons maintenant une marge de manœuvre d'un mois grâce à notre marge de crédit, et on sait que le flux de trésorerie est capital pour les petites entreprises. En raison de l'échéancier des comptes créditeurs et des comptes clients, il est toujours très utile d'avoir ce jeu, » soutient Steve Levely.

L'entreprise espère profiter du soutien d'EDC pour financer ses acquisitions sur d'autres marchés comme les États-Unis. « À l'heure actuelle, 7 % de nos revenus proviennent des États-Unis, et ce chiffre va croissant, alors nous voulons concentrer notre énergie et nos efforts sur notre expansion », ajoute Steve Levely.

La croissance d'Ackroo ne se limitera pas aux États-Unis, car la technologie développée par l'entreprise est multilingue et multidevise. Sa seule limite : elle ne fonctionne qu'avec les langues qui se lisent de gauche à droite.

Toutefois, peu importe où cette expansion la mènera, le plan de croissance d'Ackroo reposera toujours sur un heureux mélange de partenariats et d'acquisitions. « L'union fait la force », conclut Steve Levely.

Le Programme de garanties d'exportations d'EDC peut aider votre banque à augmenter votre financement. EDC partage le risque avec votre banque en fournissant une garantie sur votre emprunt, ce qui l'incite à élargir votre accès à des fonds de roulement. Cliquez ici pour en savoir plus.