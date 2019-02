MONTRÉAL — Les centres de tri du Québec ont la capacité de recycler 100 pour cent du verre qui se retrouve au bac de recyclage, fait valoir un rapport dévoilé par Éco Entreprises Québec (ÉEQ), moyennant des investissements de 50 millions $ pour la modernisation de ces centres et pour développer des débouchés.

Éco Entreprises Québec est un organisme à but non lucratif privé, représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés.

Il estime que cet objectif pourrait être atteint d'ici trois à quatre ans.

Après des investissements de 12,2 millions $ et deux ans de projets pilotes dans cinq centres de tri, l'organisme a rendu public mardi le bilan de son plan «Verre l'innovation».

Selon ses conclusions, les centres de tri québécois peuvent traiter tout le verre et atteindre un taux de pureté de plus de 97 pour cent, ce qui permet une utilisation diversifiée.

Les quelque 120 000 tonnes de verre qui se retrouvent aux centres de tri annuellement posent des défis particuliers, note l'organisme.

Seules les bouteilles de bière qui sont consignées peuvent être réutilisées dans la production locale.

Les autres contenants de verre, comme les bouteilles de vin, les pots de confitures et de sauce à spaghetti, ne peuvent être réutilisés que de façon marginale dans leur forme originale, est-il souligné.

Actuellement, le verre se retrouve au dépotoir comme matériau de recouvrement, entre différentes couches de déchets.

Pour éviter cette situation, ÉEQ propose de doter tous les centres de tri du Québec — selon cinq modèles — d'équipements de tri et de traitement du verre modernes, moyennant des coûts estimés à 23 millions $.

Que faire avec tout ce verre?

Pour l'instant, les conditionneurs au Québec ne sont pas en mesure de traiter pareille quantité de verre, a indiqué en entrevue la présidente-directrice générale d'ÉEQ, Maryse Vermette.

C'est pourquoi l'organisme recommande un investissement de 20 millions $, dans un horizon de 24 à 30 mois, afin de permettre aux conditionneurs d'acquérir les équipements technologiques adaptés.

L'objectif est que le verre soit transformé au Québec, sinon son transport d'un endroit à l'autre pollue en émettant des gaz à effet de serre, souligne Mme Vermette.

Il y a actuellement trois conditionneurs de verre au Québec: un à Trois-Rivières, qui se spécialise dans les abrasifs, un en Montérégie qui transforme le verre en calcin pour la refonte et aussi pour la laine minérale, et un en Outaouais, qui produit de la poudre de verre pouvant servir à des ajouts cimentaires pour des trottoirs et des bancs de parc, entre autres.

À VOIR: Découvrez ce que sont les microplastiques. L'article continue sous cette vidéo.

D'autres débouchés ont aussi été identifiés dans les études de marché réalisées par ÉEQ: du matériel de remblai isolant de canalisation municipale, du matériel de recouvrement de sentier pédestre et comme média filtrant pour les piscines municipales, ainsi que pour des constructions d'infrastructures routières.

Et même «faire des bouteilles avec nos bouteilles», s'enthousiasme la PDG.

D'ailleurs, quatre des cinq projets pilotes ont obtenu un taux de recyclage de 100 pour cent du verre, lui offrant ainsi une deuxième vie dans différents marchés: industrie du jet de sable ou du sable de filtration, fabrication de laine isolante, micronisation en ajout cimentaire, travaux d'infrastructures routières, usages locaux tels que le revêtement de sentiers et aussi en horticulture, est-il rapporté.

«Il est connu que les centres de tri paient entre 19 $ la tonne et 28 $/t pour se départir du verre non traité. Dans le cadre des projets pilotes, le prix moyen de vente du verre s'est établi entre 0 $/t et 10 $/t. Cela représente un gain économique important et un véritable incitatif à poursuivre la démarche», peut-on lire dans le rapport.

Et la consigne?

Des mouvements se développent au Québec pour réclamer une consigne sur les bouteilles de vin.

Mais pareil système ne fait pas partie du plan d'ÉEQ.

Pourquoi? «On est favorable à la consigne si le réemploi est possible», souligne Mme Vermette. Or, c'est le cas des bouteilles de bière, qui peuvent être réutilisées plusieurs fois par les brasseurs, mais pas des bouteilles de vin. Elles sont en bonne partie importées, mais les pays producteurs ne les reprennent pas, souligne la PDG.

On privilégie une solution unique pour tout le verre, soutient-elle.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est d'accord avec cette vision: la consigne ne viserait que certains produits.

«Le CCCD se réjouit qu'ÉEQ ait prouvé qu'une solution complète en matière de recyclage du verre soit possible. Pour nos membres, il est clair que le bac bleu demeure la meilleure option et c'est pourquoi nous sommes en accord avec une approche proactive qui permettrait l'investissement dans un système que les Québécois connaissent déjà et en lequel ils ont confiance», a déclaré Marc Fortin, président du CCCD-Québec.

Au Québec, les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages et des imprimés sont responsables de financer les services municipaux de collecte sélective. ÉEQ est l'organisme privé à but non lucratif qui représente ces entreprises et qui perçoit, annuellement, les sommes nécessaires pour compenser les coûts de la collecte sélective. Cette somme atteint 150 millions $, selon Mme Vermette.