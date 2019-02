12 activités pour ne pas s’ennuyer durant la relâche

La semaine de relâche est à nos portes, mais vous vous demandez comment occuper les enfants? Pas de panique, il y a une foule d'activités à faire à Laval, Montréal et en périphérie pour les amuser pendant le congé scolaire!

Laval

Pêcher sur la glace de la Rivière-des-Mille-Îles

Pas besoin de quitter la ville pour pêcher sur la glace! Direction le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles qui propose des forfaits tout-inclus pour les familles et les groupes. En compagnie d'un guide, vous aurez tout le matériel requis pour taquiner l'achigan, le brochet, le doré ou la perchaude qui nagent sous la glace. Après leur initiation, les jeunes de 9 à 12 ans reçoivent une brimbale, un guide Guliver et un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans.

Les enfants veulent bouger davantage? Un labyrinthe de neige, une patinoire et des sentiers sont également accessibles. À noter que le tout nouveau centre d'exploration sera bientôt ouvert au public.

Encourager le Rocket

Y'a-t-il des fans de hockey dans la salle? Encouragez le Rocket de Laval qui disputera quatre matchs à la Place Bell durant la semaine de relâche. L'équipe affiliée aux Canadiens de Montréal offre tout un spectacle.

À ne pas manquer : l'événement de la relâche au Centropolis avec le Rocket de Laval, le 3 mars en après-midi, où vous aurez l'occasion de rencontrer les joueurs, la mascotte Cosmo et de participer aux défis sur glace.

Science et diversité

En famille, enquêtez au Musée Armand-Frappier et découvrez les raisons et avantages qui expliquent la diversité chez les êtres vivants, dont l'humain. À travers l'exposition « Nous et les autres – Des préjugés au racisme », cet atelier de vulgarisation scientifique est constitué de plusieurs activités interactives qui plairont autant aux enfants qu'aux parents.

Notre avons expérimenté : Ciblant un sujet d'actualité qu'est la diversité, l'atelier est à la fois enrichissant et intrigant. Les enfants ont particulièrement aimé la partie en laboratoire.

Un après-midi de jeux de société

Envie d'essayer de nouveaux jeux de société? Ce n'est pas le choix qui manque chez Premier Joueur, avec plus de 1000 jeux pour toute la famille et tous les goûts. Nouvellement ouvert à Laval, ce café ludique permet de jouer à volonté tout en cassant la croûte (mention pour les délicieux mocktails!). À noter que l'espace ludique sera exceptionnellement ouvert de jour durant la semaine de relâche.

Notre suggestion : Vous ne savez pas à quoi jouer? Laissez un expert en jeu vous conseiller. Lors de notre passage, la responsable a pris le temps de nous expliquer les règles du jeu, après nous avoir questionné sur nos préférences.

Escalade pour tous

Bouger sans grelotter? Expérimentez l'escalade réinventée chez Clip'n Climb Laval. Tous les types de grimpeurs, du débutant au plus expérimenté, apprécieront cette activité qui permet de repousser ses limites, et ce, en toute sécurité. Avec plus de 30 murs d'escalade thématiques et grâce à son système d'assurage automatique, tous les participants peuvent grimper en même temps.

Notre avis : Nous avons eu un réel coup de cœur pour l'endroit qui est coloré, dynamique et amusant. Les différents murs permettent à tout le monde de grimper, même aux plus jeunes (notre fille de 5 ans a grimpé plus d'une fois jusqu'au sommet). À essayer pour les plus téméraires : la chute libre.

Coutoisie

Montréal

Ça roule au TAZ !

Vos jeunes ont de l'énergie à dépenser? Emmenez-les au TAZ! Plus vaste skatepark intérieur au pays, le TAZ est le lieu tout indiqué pour s'initier à la planche à roulettes, à la trottinette ou encore au BMX, le tout dans un cadre sécuritaire et supervisé par des animateurs formés. L'ambiance décontractée permet de s'amuser tout en prenant de l'assurance et développer ses habiletés, tant pour les novices que les plus expérimentés. Le TAZ dispose également d'une section de grimpe avec blocs et une slackline pour les plus gymnastes.

Notre suggestion : Faites l'essai du cours parents-enfants! Cette classe d'une heure en compagnie d'un instructeur spécialisé inclut la location d'équipements de protection et l'accès au site pour la journée.

Courtoisie

Bouger au Parc Olympique

Avez-vous participé aux Jeux d'hiver au Parc Olympique ? Vous avez jusqu'au 9 mars pour vous y rendre et vous amuser en famille. Une douzaine de jeux grandeur nature invitent à bouger, escalader ou faire une course amicale. Sans oublier la glissade et la patinoire (apportez vos patins!) qui font le bonheur des petits et grands, et un chalet qui permet de réchauffer les petits pieds gelés. Le plus : l'accès est gratuit.

Du plaisir et du cinéma au musée

Une journée au musée? Bien sûr ! Le Musée McCord propose une programmation diversifiée pour la relâche, qui s'articule autour de son exposition « Le Grenier aux trésors ». Elle rassemble des jouets de différentes époques entre 1890 et aujourd'hui, dont des poupées anciennes et des soldats de plomb. Le plus : l'accès au musée est gratuit pour les moins de 12 ans.

Notre suggestion : Le Musée McCord et le Festival international de films Fantasia s'unissent pour présenter une série de courts métrages pour toute la famille. À voir à tous les jours de la relâche.

Montréal joue

Montréal fait encore la preuve qu'elle est la capitale du jeu avec le Festival Montréal Joue, qui se tient dans les bibliothèques de Montréal et autres lieux jusqu'au 12 mars. Encore cette année, petits et grands partiront à la découverte de la culture ludique, avec plus de 300 activités gratuites qui sont offertes durant la relâche.

Notre suggestion : ne manquez pas l'événement Jeux de société de Montréal qui présentera des tournois, animations et concours pour les curieux et passionnés de jeux de société. Une belle façon de conclure la semaine de relâche!

Courtoisie

Montérégie

Expérimenter l'Électrium

C'est le moment de recharger ses batteries en visitant l'Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec, situé à Sainte-Julie. Sous forme d'ateliers, de capsules vidéos ou de visites avec des guides dynamiques, l'électricité, les champs magnétiques et l'hydroélectricité n'auront plus de secret pour les petits curieux (recommandés pour les 7 ans et plus). L'entrée est gratuite, mais une réservation est requise pour les ateliers. De plus, exceptionnellement ouverte cet hiver, la Centrale hydroélectrique de Beauharnois offrira des visites guidées du 2 au 10 mars.

Courtoisie

Chouette à voir

Pour la relâche scolaire, passez chez Chouette à voir! Hiboux, aigles et faucons vous donnent rendez-vous à Saint-Jude, à proximité de Saint-Hyacinthe. Cette nouvelle activité hivernale permet de rencontrer les oiseaux ambassadeurs du site tout en visitant les sentiers et le complexe de réhabilitation.

Notre suggestion : les samedis 2 et 9 mars en soirée, réalisez un safari nocturne en forêt et réchauffez-vous ensuite autour d'un feu de camp. Apportez votre lampe de poche et des vêtements chauds!

Courtoisie

Surfer une vraie vague

Marre de l'hiver? Il fait toujours beau et chaud chez Oasis Surf, à Brossard, qui accueille autant les novices que les experts surfeurs sur ses vagues intérieures adaptées au niveau de chacun. Activité familiale et estivale par excellence, le surf peut être pratiqué dès l'âge de 4 ans.

Vous êtes sur la rive-nord? Direction le Centropolis de Laval, où l'équipe de Maeva Surf propose notamment une vague de flowboarding et différents forfaits pour les débutants.

Nous avons expérimenté : Nous avons pris notre courage et notre planche de surf à deux mains pour affronter la vague d'Oasis Surf. Surprise! À notre plus grand étonnement (et fierté!), toute la famille a réussi à surfer, même la cadette de la famille. Mention à l'instructeur ultra patient qui a contribué à notre réussite.