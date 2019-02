«Despacito» a maintenant six milliards de visionnement sur YouTube

Il y a quelques années, nous étions plein d'admiration (ou pas) devant Psy et son Gangnam Style, qui fracassait le compteur de YouTube et devenait la première vidéo à cumuler plus de 1 000 000 000 de visionnements sur la plateforme.

Une célébration qui a somme toute été de courte durée. Maintenant, toutes les vidéos du top 10 des plus visionnées dépassent le chiffre de deux milliards, et Gangnam Style se trouve en sixième place.

La vidéo la plus écoutée est maintenant cet hymne à la chaleur et au déhanchement latin, Despacito, qui en date de lundi après-midi a été vue 6 004 358 249 fois, rien de moins. Despacito est suivie de Shape of you d'Ed Sheeran, qui cumule 4 094 209 945 vues.

Ce qui est encore plus impressionnant de Despacito est la rapidité à laquelle la vidéo de ce succès planétaire a atteint le sommet. En ligne depuis le 12 janvier 2017, elle a atteint cinq milliards de visionnements en avril 2018. C'est donc dire que le dernier milliard de vues a été cumulé en moins d'un an, malgré une popularité qui s'essouffle.

Une chanson révolutionnaire, Despacito? Certainement pas par ses paroles: un homme amoureux qui souhaite danser avec une femme qui lui a tombé dans l'oeil et qui veut «lentement [la] déshabiller par [ses] baisers».

Mais le rythme est entraînant, alors voilà.