Oscars 2019: les tenues préférées de la rédaction

Le tapis rouge des Oscars est certainement le tapis rouge le plus attendu de la saison. Les médias du monde entier ont leurs objectifs rivés sur les stars qui rivalisent de chic et de glamour. Pas facile de départager ces looks!

Voici notre palmarès des plus belles tenues.

Gemma Chan

Richard Shotwell/Invision/AP

«J'ai hésité entre des looks plus classiques comme celui de Brie Larson et sa robe métallique bien ajustée - ou celui de Tessa Thompson en Chanel, mais c'est la star de Crazy Rich Asians qui a le plus attiré mon attention avec sa robe parachute d'un fuchsia ultra vitaminé signée Valentino Couture. Audacieux, vibrant, digne d'un tapis rouge d'envergure.»

Philippe Lépine, journaliste bien-être

Amy Adams

Rick Rowell via Getty Images

«Sa robe bustier lui dessine une allure de sirène. Des motifs, à la nuance en passant par la coupe, ce modèle couture lui sied à merveille.»

- Jean-François Vandeuren, éditeur Divertissement

Billy Porter

Rick Rowell via Getty Images

«Une exquise tenue osant fracasser les tabous tout en demeurant extrêmement raffinée et élégante.»

- Emmanuel Leroux-Nega, journaliste vidéo

Lady Gaga

Yahoo Celebrity

« La robe signée Alexander McQueen en apparence simple est magnifiquement couture comme en témoigne la fausse taille telle une crinoline revisitée. Le bustier aussi participe à dessiner une magnifique silhouette à la star qui n'a d'autres accessoires que des gants qui remontent haut au dessus du coude et un collier spectaculaire de Tiffany & Co. jewelry. Le chic à l'état pur.»

- Elsa Vecchi, directrice Bien-être

Pour voir toutes les tenues du tapis rouge dans la galerie ci-dessous