Cet extrait du nouveau «Passe-Partout» vous rappellera bien des souvenirs

Malgré une campagne publicitaire énormément axée sur la nostalgie, Télé-Québec a été très discret quant au look et à la dynamique de la nouvelle mouture de Passe-Partout, dont la première émission sera diffusée ce lundi 25 février.

De passage sur le plateau de Deux hommes en or, ce vendredi 22 février, les comédiens Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) ont fait le bonheur des poussinots et des poussinettes en dévoilant un tout premier extrait de l'émission - évidemment très attendue.

Et quoi de mieux pour refaire les présentations qu'une reprise de la célèbre chanson Brosse, brosse, brosse, grâce à laquelle les Québécois savent bien se brosser les dents depuis près de quarante ans?

Outre la chanson, les décors minimalistes rappellent également ceux de la première génération de l'émission.

Il ne reste qu'à voir comment les créateurs et les interprètes de Passe-Partout sauront faire cohabiter la nouveauté et l'inévitable sentiment de nostalgie pour séduire petits et grands à l'heure du souper.

Passe-Partout sera diffusée à 18h à compter du lundi 25 février, sur les ondes de Télé-Québec.

