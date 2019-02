Oscars 2019: suivez notre couverture en direct!

Les prestigieux Oscars seront remis dimanche soir aux meilleurs films de l'année à la cérémonie annuelle de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et plusieurs Québécois et Canadiens pourraient tirer leur épingle du jeu dans les catégories du court métrage.

Il était question que ces prix ne soient pas présentés en direct au gala, mais l'académie a finalement reculé, donc il est possible que des Québécois et Canadiens aillent cueillir leur Oscar sous les yeux du monde entier.

Les Québécois se sont démarqués dans la catégorie du Meilleur court métrage de fiction.

Il s'agit de Fauve, réalisé par Jeremy Comte et produit par Maria Gracia Turgeon et Evren Boisjoli, ainsi que de Marguerite de Marianne Farley, produit par Marie-Hélène Panisset.

C'est la première fois de l'histoire que deux films québécois se retrouvent sur la liste des cinq meilleurs courts métrages de l'année. Les deux oeuvres sont représentées par la boîte de distribution québécoise H264 Distribution.

Dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation, pas moins de trois Canadiens se disputent le titre.

Une année de changements

La cérémonie des Oscars de cette année se fera sous le signe du changement. Pour la deuxième fois en 30 ans, il n'y aura aucun animateur pour le gala, qui sera présenté à compter de 20 h sur le réseau ABC.

La sélection des finalistes s'est effectuée différemment cette année.

Marvel pourrait remporter son premier Oscar pour Black Panther, qui se retrouve dans six catégories, et Spider-Man: Into the Spider-Verse dans la catégorie des films d'animation.

Et Spike Lee pourrait devenir le premier réalisateur afro-américain à être sacré meilleur réalisateur pour son film BlacKkKlansman.

Roma domine

Dans les autres catégories, c'est le film du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, Roma, qui part avec une longueur d'avance.

Le long métrage, qui est en lice pour dix prix, est en bonne voie de remporter dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et du meilleur film en langue étrangère. Si Roma remporte le prix du meilleur film, ce serait la première oeuvre en langue étrangère à gagner cette distinction.

Une victoire serait également un tour de force pour Netflix, qui récolterait son deuxième Oscar après le documentaire Icarus en 2018.

Pour connaître les gagnants, être au fait des derniers potins, des faits cocasses et du meilleur du tapis rouge, suivez notre couverture en direct toute la soirée!

LES NOMMÉS SONT...

Meilleur long métrage

- Black Panther

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- The Favourite

- Green Book

- Roma

- A Star Is Born

- Vice

Meilleur acteur

- Christian Bale (Vice)

- Bradley Cooper (A Star Is Born)

- Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

- Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

- Viggo Mortensen (Green Book)

Meilleure actrice

- Yalitza Aparicio (Roma)

- Glenn Close (The Wife)

- Olivia Colman (The Favourite)

- Lady Gaga (A Star Is Born)

- Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Meilleur acteur de soutien

- Mahershala Ali (Green Book)

- Adam Driver (BlacKkKlansman)

- Sam Elliott (A Star Is Born)

- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

- Sam Rockwell (Vice)

Meilleure actrice de soutien

- Amy Adams (Vice)

- Marina de Tavira (Roma)

- Regina King (If Beale Street Could Talk)

- Emma Stone (The Favourite)

- Rachel Weisz (The Favourite)

Meilleur réalisateur

- Spike Lee (BlacKkKlansman)

- Pawel Pawlikowski (Cold War)

- Yorgos Lanthimos (The Favourite)

- Alfonso Cuarón (Roma)

- Adam McKay (Vice)

Meilleur film d'animation

- The Incredibles 2

- Isle of Dogs

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider-Man: Into the Spider-Verse

Meilleur court métrage d'animation

- Animal Behaviour - Alison Snowden, David Fine

- Bao - Domee Shi

- Late Afternoon - Louise Bagnall

- One Small Step - Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

- Weekends - Trevor Jimenez

Meilleur scénario adapté

- The Ballad of Buster Scruggs

- BlacKkKlansman

- Can You Ever Forgive Me?

- If Beale Street Could Talk

- A Star Is Born

Meilleur scénario original

- The Favourite

- First Reformed

- Green Book

- Roma

- Vice

Meilleure direction photo

- Cold War

- The Favourite

- Never Look Away

- Roma

- A Star Is Born

Meilleur documentaire

- Free Solo

- Hale County This Morning

- Minding the Gap,

- Of Fathers and Sons

- RBG

Meilleur court métrage documentaire

- Black Sheep - Ed Perkins

- End Game, Rob Epstein - Jeffrey Friedman

- Lifeboat - Skye Fitzgerald

- A Night at the Garden - Marshall Curry

- Period. End of Sentence. - Rayka Zehtabchi

Meilleur court métrage

- Detainment- Vincent Lambe

- Fauve - Jeremy Comte

- Marguerite - Marianne Farley

- Mother - Rodrigo Sorogoyen

- Skin - Guy Nattiv

Meilleur film de langue étrangère

- Capernaum

- Cold War

- Never Look Away

- Roma

- Shoplifters

Meilleur montage

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- Green Book

- The Favourite

- Vice

Meilleur montage sonore

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- A Quiet Place

- Roma

Meilleur mix sonore

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- Roma

- A Star Is Born

Meilleure direction artistique

- Black Panther

- First Man

- The Favourite

- Mary Poppins Returns

- Roma

Meilleure trame sonore

- BlacKkKlansman - Terence Blanchard

- Black Panther - Ludwig Goransson

- If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

- Isle of Dogs - Alexandre Desplat

- Mary Poppins Returns - Marc Shaiman, Scott Wittman

Meilleure chanson originale

- «All The Stars» - Black Panther

- «I'll Fight» - RBG

- «The Place Where Lost Things Go» - Mary Poppins Returns

- «Shallow» - A Star Is Born

- «When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» - The Ballad of Buster Scruggs

Meilleurs maquillages et coiffures

- Border

- Mary Queen of Scots

- Vice

Meilleurs costumes

- The Ballad of Buster Scruggs

- Black Panther

- The Favourite

- Mary Poppins Returns

- Mary Queen of Scots

Meilleurs effets spéciaux

- Avengers: Infinity War

- Christopher Robin

- First Man

- Ready Player One

- Solo: A Star Wars Story

