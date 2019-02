Personne ne s'attendait pas à ça. L'actrice Charlize Theron est arrivée à la 91e cérémonie des Oscars avec un tout nouveau look. Elle vient de passer dans le camp des brunettes.

Celle qui est blonde depuis des années a opté pour un brun très foncé - et a également décidé de raccourcir ses mèches juste avant la soirée, comme le révèle une publication de son coiffeur Adir Abergel. Elle a opté pour un bob court et lisse.

La beauté sud-africaine de 43 ans a dévoilé sa nouvelle coupe vêtue d'une robe bleu poudre Dior ouverte sur le dos qu'elle a agrémentée de chics bijoux BVLGARI en diamants.

Jordan Strauss/Invision/AP

Même si la métamorphose est assez drastique - certains internautes admettant ne pas l'avoir reconnue au premier coup d'oeil -, les fans de l'actrice ont semblé aimer son nouveau look. Ils sont plusieurs à avoir multiplié les «Oh my god» et emojis approbateurs sur les réseaux sociaux.

BRUNETTE CHARLIZE THERON JUST ENDED ME IN SO MANY DIFFERENT WAYS pic.twitter.com/t8xFRyPefe — ً (@arrivhal) 25 février 2019

CHARLIZE THERON OH MY GOD pic.twitter.com/ZaGOEIJOe1 — guada (@stonemayi) 24 février 2019

Wow, Charlize Theron, serving up a little Joan Crawford realness. That's unexpected. #Oscars #Oscars2019 — Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) February 25, 2019

Charlize Theron looks ready to kill as many men as necessary!!!! I STAN A GODDESS!!!! #Oscars pic.twitter.com/BqgEk8ju8H — D. 🖖🏽 (@BERNOULLl) February 25, 2019

