Hubert Lenoir a rendu hommage à son amoureuse des dernières années, Noémie D. Leclerc, ce vendredi 22 février, par l'entremise de son compte Instagram.

Le jeune artiste a ainsi tenu à souligner l'anniversaire de l'auteure du roman Darlène en qualifiant celle-ci de «personne la plus importante de toute», avant de se remémorer leurs débuts à sa façon bien à lui.

«Il y a six ans, dans un bar de la ville de Québec, elle est venue me voir et m'a dit : ''T'es un est* de malade'', de la manière la plus affectueuse et admirative possible, a confié le principal intéressé.

Depuis ce moment exact, il n'a pas passé un jour sans que l'on se parle et sans que l'on pense l'un à l'autre.»

Hubert Lenoir poursuit en décrivant la jeune femme comme étant sa meilleure amie, son idole, son sex-sympol, tout en célébrant leur grande complicité personnelle et professionnelle.

«Elle a tout fait elle-même depuis le début, elle me protège, elle gère le cash, elle fait avec moi tout ce qui touche à la création.»

«Elle envoie chier le monde qui essaie de nous faire chier, elle envoie chier le monde qui essaie de nous empêcher d'être libres. Tout ça dans le but de faire de l'art et d'être ensemble. Heureux, libres et ensemble, conclut-il.

