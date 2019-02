MONTRÉAL — Les prestigieux Oscars seront remis dimanche soir aux meilleurs films de l'année à la cérémonie annuelle de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et plusieurs Québécois et Canadiens pourraient tirer leur épingle du jeu dans les catégories du court métrage.

Il était question que ces prix ne soient pas présentés en direct au gala, mais l'académie a finalement reculé, donc il est possible que des Québécois et Canadiens aillent cueillir leur Oscar sous les yeux du monde entier.

Les Québécois se sont démarqués dans la catégorie du Meilleur court métrage de fiction.

Il s'agit de «Fauve», réalisé par Jeremy Comte et produit par Maria Gracia Turgeon et Evren Boisjoli, ainsi que de «Marguerite» de Marianne Farley, produit par Marie-Hélène Panisset.

C'est la première fois de l'histoire que deux films québécois se retrouvent sur la liste des cinq meilleurs courts métrages de l'année. Les deux oeuvres sont représentées par la boîte de distribution québécoise H264 Distribution.

«Fauve» raconte l'histoire de deux garçons qui s'enfoncent dans un jeu de pouvoir malsain, sur l'emplacement d'une mine à ciel ouvert, avec la nature comme seul témoin. «Marguerite» raconte l'histoire d'une dame âgée et son infirmière qui développent une amitié poussant celle-ci à déterrer des désirs et passions inavoués et ainsi faire la paix avec son passé.

Dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation, pas moins de trois Canadiens se disputent le titre.

Les cinéastes d'animation de Vancouver Alison Snowden et David Fine, qui ont déjà décroché un Oscar en 1994 pour «L'Anniversaire de Bob», sont en nomination pour leur nouveau court d'animation produit à l'Office national du film du Canada (ONF), «Animal Behaviour» (Zoothérapie). Il s'agit de la quatrième nomination aux Oscars dans cette catégorie pour le couple Fine-Snowden, qui écrit et réalise ensemble depuis les années 1980.

Domee Shi, de Toronto, est également finaliste, avec Becky Neiman-Cobb, pour «Bao», des studios Pixar. Mme Shi est la première femme à réaliser un court métrage d'animation chez Pixar. Le film de huit minutes raconte l'histoire d'une vieille Chinoise qui obtient une autre chance de devenir mère lorsqu'un de ses dumplings prend vie.

La troisième touche canadienne à cette liste est apportée par «Weekends», du réalisateur Trevor Jimenez. Dessiné à la main, «Weekends» est le regard touchant d'un jeune garçon ballotté entre ses parents récemment divorcés, dans les années 1980.

Une année de changements

La cérémonie des Oscars de cette année se fera sous le signe du changement. Pour la deuxième fois en 30 ans, il n'y aura aucun animateur pour le gala, qui sera présenté à compter de 20 h sur le réseau ABC.

La sélection des finalistes s'est effectuée différemment cette année.

Marvel pourrait remporter son premier Oscar pour «Black Panther» («La panthère noire»), qui se retrouve dans six catégories, et «Spider Man: Into the Spider Verse» («Spider-Man:dans le Spider-Verse») dans la catégorie des films d'animation.

Et Spike Lee pourrait devenir le premier réalisateur afro-américain à être sacré meilleur réalisateur pour son film «BlacKkKlansman» («Opération infiltration»)

«Roma» domine

Dans les autres catégories, c'est le film du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, «Roma», qui part avec une longueur d'avance.

Le long métrage, qui est en lice pour dix prix, est en bonne voie de remporter dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et du meilleur film en langue étrangère. Si «Roma» remporte le prix du meilleur film, ce serait la première oeuvre en langue étrangère à gagner cette distinction.

Une victoire serait également un tour de force pour Netflix, qui récolterait son deuxième Oscar après le documentaire «Icarus» en 2018.

EN VIDÉO: Entrez dans les coulisses de la cérémonie de la cérémonie des Oscars. L'article se poursuit sous cette vidéo.

Le service de vidéo en ligne a dépensé plus de 25 millions $ US pour faire la promotion du film.

«Je suis très reconnaissant envers Netflix», a confié Alfonso Cuarón, en entrevue.

«Sur papier, c'est un film qui n'aurait pas eu ce parcours. C'est un film mexicain en espagnol et en mixtèque (ndlr: langue autochtone parlée au Mexique) avec aucun acteur connu lorsque c'est sorti. En noir et blanc. Un drame», a-t-il expliqué.

Récompenses aux grands succès

L'Académie compte aussi saluer les films qui ont connu un grand succès au cinéma, dont «Black Panther» et «Bohemian Rhapsody», film biographique du défunt chanteur de Queen, Freddy Mercury.

La cérémonie commencera d'ailleurs avec une prestation de Queen avec le chanteur Adam Lambert.

«(Les nominations) vont au coeur de ce que nous voulons lors de la cérémonie, en mettant les projecteurs sur des films avec un grand succès international qui ont eu un impact culturel», a soutenu la coproductrice des Oscars, Donna Gigliotti.

-----

Les nominations dans les principales catégories

Meilleur film «Black Panther» («La panthère noire»)

«BlacKkKlansman» («Opération infiltration»)

«Bohemian Rhapsody»

«The Favourite» («La Favorite»)

«Green Book» («Le livre de Green»)

«Roma»

«A Star is Born» («Une étoile est née»)

«Vice»

Meilleur réalisateur Spike Lee («BlacKkKlansman»)

Pawel Pawlikowski («Cold War» / «La guerre froide»)

Yorgos Lanthimos («The Favourite»)

Alfonso Cuarón Roma («Roma»)

Adam McKay («Vice»)

Meilleure actrice Yalitza Aparicio («Roma)

Glenn Close («The Wife»)

Olivia Colman («The Favourite»)

Lady Gaga («A Star is Born»)

Melissa McCarthy («Can You Ever Forgive Me?» / «Pourras-tu me pardonner un jour?»)