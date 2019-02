FORT LAUDERDALE, Fla. - Les policiers floridiens ont accusé le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Robert Kraft d'avoir sollicité une prostituée, et ils ont précisé qu'ils l'avaient filmé à deux reprises en train de payer pour obtenir un service sexuel dans un salon de massage illicite.

Le service de police de Jupiter a mentionné aux journalistes vendredi que l'homme âgé de 77 ans n'avait pas été arrêté. Un mandat d'arrestation sera lancé et ses avocats seront avertis. Kraft a nié avoir commis un méfait.

Les policiers ont indiqué que les détails en lien avec les accusations contre Kraft seront dévoilés la semaine prochaine.

Cette accusation survient au moment où une vaste opération de lutte à la prostitution a été lancée d'Orlando au comté de Palm Beach. À la suite d'une importante enquête qui s'est étalée sur environ six mois, des centaines de mandats d'arrestation ont été émis ces derniers jours, et d'autres suivront.

Une dizaine d'établissements de massage ont été fermés, et plusieurs suspects accusés d'exploitation sexuelle ont été mis en état d'arrestation.

Les services de police ont indiqué qu'ils avaient discrètement installé des caméras de surveillance à proximité des salons de massage ciblés et qu'ils avaient enregistré les rencontres entre clients et employées.

Par voie de communiqué, un porte-parole de Kraft a indiqué qu'ils "nient catégoriquement que M. Kraft a participé à une activité illégale. Puisqu'il s'agit d'un dossier juridique, nous ne ferons pas d'autres commentaires".

Statement from a spokesperson for Patriots owner Robert Kraft, who was charged today with two counts of solicitation of prostitution: "We categorically deny that Mr. Kraft engaged in any illegal activity. Because it is a judicial matter, we will not be commenting further."