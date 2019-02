R. Kelly officiellement accusé d'agression sexuelle

R. Kelly, la star américaine du R&B accusée de multiples agressions sexuelles depuis des décennies, a été inculpé vendredi de 10 chefs d'accusation d'abus sexuel accompagné de circonstances aggravantes, dont plusieurs avec des mineurs, a annoncé une responsable du tribunal du comté de Cook, dans l'Illinois.

Selon cette même source, neuf des 10 charges concernent des mineurs âgés de 13 à 16 ans.

Le chanteur de 52 ans, récemment accusé de relation pédophile par un avocat, doit comparaître devant un tribunal du comté de Cook à Chicago, où il réside, le 8 mars, a expliqué la responsable du tribunal à l'AFP.

La semaine dernière, le très médiatique avocat Michael Avenatti - qui défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son litige l'opposant au président Donald Trump - avait expliqué être en possession d'une nouvelle vidéo montrant R. Kelly ayant une relation sexuelle avec une mineure.

Il avait également expliqué avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook.

"C'est fini", a-t-il estimé vendredi sur Twitter.

"Après 25 ans d'abus sexuels en série et d'agressions de filles mineures, il est temps pour R. Kelly de rendre des comptes", a-t-il ajouté.

