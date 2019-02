Vous avez été encabané tout l'hiver? Peut-être aurez-vous envie de changer d'air une fois le printemps venu! L'option gastronomique la plus originale, excitante et instagrammable à venir : Dinner With A View, un restaurant éphémère sous forme de dômes installés au pied de la Grande roue du Vieux Montréal.

Du 16 avril au 18 mai 2019, du mercredi au dimanche, Dinner With A View - qui a aussi lieu à Toronto - vous propose de venir vous attabler dans une vingtaine de dômes transparents, intimes et chauffés afin de de profiter d'un repas trois services à la belle étoile.

Trois options au menu : viande, poisson ou végétalien, mais vous ne saurez pas de quoi votre repas sera constitué. Les plats inspirés de la cuisine du monde varieront selon les inspirations du chef René Rodriguez, gagnant de la saison 4 de Top Chef Canada.

En plus de (fort probablement) vous régaler et de profiter de la vue sur le fleuve, le Vieux-Montréal et la Grande roue, vous serez confortablement installés dans les dômes aménagés selon les différentes zones de végétation de la terre : toundra, forêts tropicales, prairies, forêts arides et forêts boréales. Peu importe le coin de terre qu'on vous assignera, on promet raffinement grâce à «des textiles luxueux et un éclairage élégant».

«Montréal se réclame comme étant une destination culinaire de premier plan. La gastronomie montréalaise repose sur ces deux ingrédients fondamentaux: la créativité et la diversité, affirme Steve Georgiev, organisateur de l'événement. Et qui dit gastronomie montréalaise, dit expériences uniques! Dinner With A View ne fait pas exception! Cet événement culinaire immersif, conjuguant moment culinaire d'exception et vue spectaculaire, saura assurément surprendre et séduire.»

Les billets en vente depuis le 19 février dernier ne sont cependant pas donnés. La réservation d'un dôme coûte 149$, un montant que vous pouvez divisé avec vos convives, puis le repas est 99$ par personne (incluant taxes et frais). Il est suggéré de réserver à l'avance.

Dinner with a view à Montréal - 362 rue de la Commune Est

