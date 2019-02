«Celine Before Celine»: un autre film sur Céline Dion!

Un autre film biographique sur Céline Dion est en préparation. Il sera tourné en anglais et réalisé par un Québécois.

Intitulé «Celine Before Celine», le film tourné en anglais sera réalisé par le Québécois Marc-André Lavoie et retrace la montée de la carrière de la chanteuse jusqu'à son statut de vedette internationale de la musique.

Le tournage est prévu pour 2020 et a obtenu l'accord de la famille Dion, selon ce que rapporte le Hollywood Reporter, qui a révélé la nouvelle. Le neveu de la chanteuse, Jimmy Dion, aurait été embauché comme scénariste et celle que les Québécois appellent affectueusement «Maman Dion» aurait accepté de partager les archives de la famille qui racontent l'enfance de Céline à Charlemagne.

Si l'interprète du succès «My Heart Will Go On» a longtemps prêté sa voix aux bandes sonores de films, il semble que ce soit maintenant sa vie qui intéresse les artisans du grand écran.

Le mois dernier, Variety a annoncé que le studio français Gaumont travaille sur une fiction visant à rendre hommage à Céline Dion sous le titre «The Power of Love». La sortie du film est prévue pour 2020.

D'après le synopsis, le long métrage va raconter l'histoire d'une jeune chanteuse québécoise d'origine modeste qui gravit les échelons jusqu'à la célébrité internationale et qui sera ébranlée par la mort de l'amour de sa vie, celui qui l'aura aidée à bâtir sa carrière.

En 2008, le réseau CBC a diffusé un film biographique racontant les débuts de l'artiste et son histoire d'amour avec son gérant René Angélil. Lorsque les deux se sont rencontrés, Céline Dion avait 13 ans et René Angélil avait trois fois son âge. Leur relation s'est plus tard transformée en histoire d'amour lorsque la chanteuse a atteint l'âge adulte. Le couple a été marié durant plus de deux décennies jusqu'au décès de M. Angélil en 2016.

