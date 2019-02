Les tenues les plus spectaculaires des Brit Awards 2019

Mercredi 20 février se déroulaient à Londres les fameux Brit Awards 2019 - qui récompensent le meilleur de la musique. Voici les tenues qui nous ont le plus marqués.

Quand on dit que les tapis rouge anglais se distinguent par l'audace des looks, c'est vrai! Cette édition l'a confirmé une fois de plus. Au programme: glamour, couture et prise de risque. Le top modèle canadien Winnie Harlow s'est distingué une fois de plus.