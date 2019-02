8 plantes d'intérieur qui dépolluent nos maisons

À défaut d'ouvrir nos fenêtres par -30 degrés Celsius, on s'équipe de plantes d'intérieures dites dépolluantes.

S'il manque encore d'études scientifiques pour mesurer l'ampleur de leur pouvoir détoxifiant, «la présence de plantes dans un environnement clos aurait des effets bénéfiques intéressants (diminution du stress, amélioration du bien-être, meilleure productivité au travail...)», pointe un avis de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Une plante verte au bureau augmenterait par exemple la productivité des salariés de 15%. En milieu médical, elle permettrait de réduire le niveau de stress des patients.

La NASA a de son côté mené une étude concluante sur le sujet en 1989. Cette dernière suggérait que plusieurs plantes pourraient avoir un effet dépolluant, certes limité, mais qui aiderait tout de même à renouveler l'atmosphère en absorbant du CO2, voire d'autres produits chimiques contenus dans l'air comme le benzène.

Le chercheur indien Kamal Meattle détaille dans un TED Talk (voir plus bas), le pouvoir de ces plantes, testées pendant plusieurs mois dans un bâtiment de Delhi, une des villes les plus polluées au monde.

Si le résultat montre bien une corrélation avec la santé humaine et la présence de certaines plantes, il faudrait toutefois en posséder beaucoup: le bâtiment test en contient 1200 pour 300 occupants. À titre d'exemple, le chercheur explique que pour l'une des variétés la «Langue de Belle-mère» ou Sansevière, il faudrait six à huit plantes de taille importante par personne pour réellement dépolluer l'air.

En attendant que la science tranche, le HuffPost américain a listé huit plantes, qui à défaut de purifier l'air de votre maison à 100%, embelliront certainement votre intérieur.

Aloe Vera



Le gel des aloe vera a de nombreuses propriétés médicinales. Non seulement il apaise les brûlures et coupures, mais il permettrait aussi de contrôler, dans une certaine mesure, la qualité de l'air. L'Aloe Vera permettrait de supprimer les mauvaises odeurs de produits chimiques utilisés à l'intérieur. Pour qu'elle grandisse, il lui faut beaucoup de soleil.

Arbre à caoutchouc ou hévéa

Les arbres à caoutchouc font partie des plantes les plus faciles à faire grandir puisqu'elles s'épanouissent même avec peu de lumière et dans un climat plus froid. Cette plante qui demande peu d'entretien serait un puissant éliminateur de toxines et s'avère une très jolie plante décorative.

Fleurs de lune

En plus d'être de très jolies et demander peu d'entretien, les fleurs de lune sont réputées pour faire baisser le taux de toxines dans l'air. Leur efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement, mais les regarder peut suffire à se sentir mieux.

Langue de Belle Mère ou Sansevière

Même si elles ont un nom particulier, les langues de belle-mère aideraient à équilibrer l'air pendant la journée. Contrairement à de nombreuses plantes, elle absorbe du CO2 et relâche de l'oxygène pendant la nuit (alors que les autres le font pendant la journée). Vous pouvez donc l'ajouter sans crainte dans votre chambre à coucher, surtout qu'elle demande peu d'entretien.

Bambou en pot

Le bambou est aussi sur la liste de la NASA des plantes qui permettrait d'aider à purifier l'air, avec un score de 8,4 points. Veillez à bien l'arroser et à la laisser grandir dans l'ombre.

Philodendron scandens

Ce philodendron à feuilles en forme de cœur est très populaire, il est facile à entretenir et aide à magnifier un décor. Il capturerait le pentachlorophénol (PCP) que dégage le bois traité et permet de limiter la sécheresse de l'air. Faites-le grandir avec peu d'eau et un peu de soleil, et il s'en portera très bien: il peut survivre ainsi plusieurs années.

Dragonnier de Madagascar

Cette magnifique plante - qui peut devenir immense - serait une très bonne dépollueuse d'air, absorbant certaines toxines comme le xylène par exemple. À placer au soleil.

Epipremnum aureum, ou liane du diable

L'Epipremnum aureum, aussi appelée Liane du Diable, atteint le haut de la liste de la NASA des plantes qui aident à détoxifier. Laissez-la pendre et verdir votre cuisine. Elles grandissent facilement, même avec peu de soleil et de basses températures.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost France a été adapté.

