L'acteur américain noir et homosexuel Jussie Smollett, qui avait affirmé fin janvier avoir été victime d'une agression raciste et homophobe, a été arrêté après son inculpation pour dépôt de fausse plainte, a annoncé jeudi la police de Chicago.

"Jussie Smollett a été arrêté et placé en garde à vue", a écrit sur Twitter le porte-parole de la police de cette ville du nord-est des Etats-Unis, Anthony Guglielmi.

Mercredi soir, il avait déjà confirmé que cet acteur de 36 ans, l'une des vedettes de la série "Empire", avait été inculpé de comportement déplacé et de dépôt de fausse plainte.

Felony criminal charges have been approved by @CookCountySAO against Jussie Smollett for Disorderly Conduct / Filing a False Police Report. Detectives will make contact with his legal team to negotiate a reasonable surrender for his arrest. pic.twitter.com/LvBSYE2kVj