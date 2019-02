Montréal en Lumière : les meilleurs plans bouffe et alcool

Musical, artistique, technologique, mais surtout gastronomique, le festival Montréal en Lumière revient pour une 20e édition, du 21 février au 3 mars, pour nous réchauffer le coeur pendant nos hivers polaires.

Encore une fois, le volet culinaire est bien étoffé. Chefs d'ici et d'ailleurs ainsi que producteurs locaux se rassembleront pour offrir repas fastes, ateliers gourmands, et dégustations de toutes sortes.

Voici une sélection d'activités à ne pas manquer en 2019 :

Fondue au fromage d'ici - 22 et 23 février

Préparez-vous à une avalanche de fromage fondu à l'Auberge Saint-Gabriel lors du premier week-end du festival. Le chef Ola Claesson et sa brigade mettront de l'avant les fromageries artisanales d'ici dans un menu 3 services à 55 $. Un verre de cidre est inclus.

La Nuit gourmande - 23 février

Il n'y a pas que la Nuit blanche qui mérite d'être honorer. La Nuit première Nuit gourmande aussi. Une soixantaine d'établissements incluant bars, épiceries, cafés ou pâtisseries de la Petite Italie, de Saint-Henri/Petite Bourgogne, du centre-ville ou de la rue Wellington dans Verdun proposeront des créations gourmandes inédites. Barbecue extérieur, brunch nocturne, dégustation de bières et menu végane. Le marchéJean-Talon et le marché des Artisans demeureront ouverts jusqu'à 23h.

Soirée tacos à volonté - 23 février

Les experts du taco de chez Grumman 78 proposent une option un peu moins dispendieuse, mais non moins gourmande. Faites le plein de la spécialité mexicaine toute la soirée du 23 février pour seulement 20$.

La gastronomie des îles du Québec à l'honneur - 25 et 26 février

La chef portugaise Helena Loureiro de renommée ne nous fera pas voyager en Méditerranée cette fois-ci, mais sur le fleuve Saint-Laurent. Dans son restaurant Portus 360 et à travers un menu de six services, elle vous fera découvrir le meilleur de l'île d'Orléans, de L'Isle-aux-Grues, de l'ile Grosse Boule et des îles de la Madeleine. Prix : 80$ ou 120$ avec accords vin.

Mondial des cidres - Du 1er au 3 mars

Pétillant, doux, sec, de glace, effervescent, aromatisé... Découvrez toutes les déclinaisons du cidre pendant le Mondial des cidres au Grande-Place du Complexe Desjardins. Rencontre avec les cidriculteurs, îlots gourmands, démonstration culinaire façon Les Chefs avec Élyse Marquis et soirées thématiques sont au programme.

Laissez-passer : 17$ en prévente, sinon 20$, ce qui inclut un verre, et 10 coupons de dégustation.

La gastronomie au parfum - 1er mars

Le grand créateur français Thierry Mugler profitera de son passage à Montréal - pour le lancement d'une exposition mode consacrée à sa mythique maison de couture au Musée des Beaux-Arts - pour s'arrêter au prestigieux restaurant Européa de Jérôme Ferre le temps d'une soirée présentée comme un «gala».

Au menu : cocktail dînatoire, bar à champagne et un parcours immersif mettant en vedette les créations de Mugler, le tout élaboré en collaboration avec René Richard Cyr. Ça promet, mais ce n'est pas donné : 175$

Le Quartier gourmand et ses ateliers exquis

Pendant toute la durée de Montréal en Lumière, passez par la Maison du Festival situé dans l'Astral au centre-ville de Montréal où une tonne d'ateliers, de conférences et de dégustations sont prévus. Participez par exemple à une démonstration intime sur les soupes avec Josée di Stasio, à la présentation du livre Le Secret des Vietnamiennes avec Kim Thuy et dégustez le savoir-faire des producteurs et gastronomes de la Côte-Nord, région vedette du festival pour une deuxième année consécutive. Le plus beau, la plupart des activités qui s'y déroulent sont gratuites!

Mixologie 101

Apprenez en plus sur l'art du cocktail en participant à l'atelier gratuit consacré à l'art du mélange entre l'alcool, les petits fruits et épices de la forêt boréale nord-côtière (21 ou 24 février) ou en vous joignant au circuit des mixologues (27 février) qui passe notamment par Hôtel Monville, Club Pélicano, Le Mal Nécessaire et Le Lab.

LES CHEFS INVITÉS À NOTER!

(Réservations nécessaires)

Une étoile montante au H4C - 27 et 28 février

La jeune chef parisienne étoilée Amélie Darvas, propriétaire du Äponem, sera au contrôle de la cuisine du restaurant du quartier Saint-Henri deux soirs plutôt qu'un! 145 $, avant vins. 220 $, incluant vins.

Une chef créative chez Mousso - 28 février, 1er et 2 mars

La chef autodidacte étoilée Michelin Iliana Regan du Elizabeth Restaurant de Chicago fera équipe avec le créatif Antonin Mousseau-Rivard pendant trois services. Ça promet! 250$ avant vins.

Un excentrique chez Pastel - 1er et 2 mars

Le célèbre chef new-yorkais Paul Liebrandt partagera la cuisine de Jason Morris au Pastel. On s'attend à une cuisine audacieuse! 275$ pour un menu 10 services incluant vins et taxes.

