L'hommage vibrant de Céline Dion à Karl Lagerfeld

Très cher Karl, Je suis profondément attristée que vous nous ayez quittés. J'ai eu le très grand privilège de vous connaître, et le respect et l'admiration que j'ai pour vous resteront à jamais dans mon cœur. Vous avez créé de la magie dans tout ce que vous faisiez... Avec votre génie visionnaire, vous avez donné vie à de multiples rêves qui vivront pour toujours. Je vous rends hommage auprès de tant d'autres dans le monde à qui vous manquez déjà trop. Mes pensées et mes prières accompagnent votre famille et vos proches. Avec tout mon amour, Céline xx... . Dearest Karl, I am so deeply saddened that we have lost you. It was my greatest privilege to know you, and the respect and admiration that I have for you will remain in my heart forever. You created magic in everything you did....you made dreams come to life with your visionary genius that will live in eternity. I honor you along with so many others in the world, who miss you too much already, and I offer my thoughts and prayers to your family and loved ones. With all my love, Céline xx ... . . . 📸 : Bertrand Rindoff Petroff, Agence Angeli

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Feb 19, 2019 at 9:25pm PST