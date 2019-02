Ce «tweet» d'Alicia Moffet concernant son poids fait (mal) réagir

Alicia Moffet a partagé un tweet qui ne passe pas, mais alors pas du tout. La jeune femme enceinte parle de prise de poids alors qu'elle attend une petite fille pour l'été.

C'est cette phrase de la chanteuse qui en a fait bondir plus d'un.

Faut vraiment que j'arrête de manger comme une vraie truie. J'vais binnnnn trop le regretter dans 4 mois et demi 🥵🥵🥵🥵 — Alicia Moffet (@aliciamoffet) 19 février 2019

Ces phrases jugées malheureuses ont fait réagir, voyez plutôt:

Tu n'as pas le goût, plutôt, de bien manger et de manger sainement pour avoir un bébé en santé au lieu d'avoir un bébé en carence des vitamines ou autres? Qui est la personne la plus importante? Toi ou le bébé? Penses-y comme il faut. — Gisèle Lévesque (@GL_Levesque) 20 février 2019

Dans 4 mois et demi, ton poids sera le dernier de tes soucis (j'espère) quand tu auras ta petite dans les bras! Penser à sa santé oui! Mais à ta shape... laisse-toi une chance please!!! Ça va te permettre de relativiser et ne pas juste miser sur ton apparence ✌️ — Elyse B. (@mademoiselleppp) 20 février 2019

Tu crées une vie présentement. Ses besoins > Tes besoins. Tu iras au gym et tu feras attention quand tu seras prête et pas quand tu vas sentir une pression sociale d'avoir une shape qui convient à des standards ridicules ♥️ — Alexandre Champagne (@_alex_champagne) 19 février 2019

Alicia Moffet a du se défendre. «Je crois que je suis assez saine d'esprit pour savoir que c'est normal de prendre du poids enceinte, mais aussi assez intelligente pour savoir que si je mange comme une cruche ce n'est pas mieux pour mon enfant.»

Elle a également publié ceci: «Je comprend, mais il ne faut pas non plus absolument voir le côté négatif de tout. Évidemment que je n'irais pas prôner haut et fort que la prise de poids, c'est mal lorsque j'ai des milliers de jeunes filles qui me suivent.»

Affaire classée?

La chanteuse a du apprendre à ses dépends qu'une phrase partagée sur un média social peut occuper toute une soirée...