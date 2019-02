Sept enfants qui seraient de la même famille meurent dans un incendie à Halifax

HALIFAX — Un incendie qui a éclaté tôt mardi matin en banlieue d'Halifax a fait sept morts.

Les policiers et les pompiers ont confirmé que sept personnes sont décédées dans l'incendie et qu'ils croient qu'ils sont tous de jeunes enfants de la même famille.

Un voisin a indiqué qu'une famille comptant sept enfants âgés de trois mois à 17 ans habitait la maison. Selon Radio-Canada, il s'agirait d'une famille de réfugiés syriens.

Deux personnes ont été conduites à l'hôpital, dont un homme qui a été grièvement blessé. La femme devrait survivre à ses blessures.

BREAKING: Halifax police and fire officials have issued a statement saying 7 people died in the overnight fire in the Spryfield area, all of them 'believed to be young children from the same family.' A media briefing will follow at 1 pm AT/noon ET. pic.twitter.com/NNVPg5sKEI