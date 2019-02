Vous avez la peau sèche? Voici les causes les plus fréquentes

Des millions de personnes peuvent en témoigner : la peau sèche est inconfortable, visuellement déplaisante et parfois même gênante. Remédier à ce problème semble être un combat de tous les jours. Présentées en partenariat avec Complete Repair d'Eucerin™, voici des solutions qui vous permettront de soulager les symptômes de la xérose.

Hero Images via Getty Images

Les rigueurs de l'hiver

Pour la plupart de gens, l'hiver devient synonyme d'une peau sèche, tendue et raide. Durant la saison froide, l'air devient extrêmement sec et la peau perd son humidité naturelle. Même si vos armoires sont remplies de lotions et de pommades, il se peut que celles-ci ne conviennent pas à votre peau. Or, la peau sèche non traitée tend à se fendiller sur les mains, les coudes, les genoux et les talons. Les bactéries peuvent s'y frayer un chemin plus facilement, ce qui augmente les risques d'infection. La sécheresse cutanée peut aussi se transformer en dermatite atopique¹, ou déclencher l'eczéma¹ ce qui peut causer des rougeurs ou des craquelures.

Solution : Gardez des contenants de lotion hydratante partout dans votre logement, y compris dans la cuisine et la salle de bain, afin d'en appliquer lorsque vous sortez de la douche ou après avoir lavé vos mains. Gardez aussi quelques contenants au bureau. Utilisez de préférence une lotion qui contient de l'urée pour retenir l'humidité dans les couches supérieures de la peau 2 . Avec sa formule enrichie d'urée, la lotion hydratante Complete Repair d'Eucerin™ soulage la peau sèche, tendue et rugueuse en retenant son humidité et en régénérant sa barrière protectrice naturelle.

champlifezy@gmail.com via Getty Images

Les douches et les bains chauds

Lorsque le Canada est sous l'emprise d'une vague de froid polaire, plusieurs se réconfortent en prenant une longue douche ou un bain chaud. Cette idée est moins bonne que vous pourriez le croire si vous souffrez d'une peau sèche. Selon la clinique Mayo, la sécheresse cutanée est le plus souvent causée par des facteurs environnementaux¹ que nous pouvons contrôler! Si vous avez la peau tendue lorsque vous sortez du bain ou de la douche, ce peut être un signe que l'eau chaude a éliminé sa couche huileuse³.

Solution : Modérez la chaleur de l'eau et limitez la durée de vos bains et douches à dix minutes. Le nettoyant Complete Repair d'Eucerin™ vous permettra de maintenir une peau au pH optimal 4 à un taux se situant entre 4,7 et 5,5) tout en préservant sa barrière protectrice. Après votre bain ou douche, tapotez votre peau avec une serviette douce. Évitez de frotter votre peau et de prendre plusieurs bains dans une même journée.

JGI/Jamie Grill via Getty Images

Les parfums

Les parfums et les fragrances utilisés dans la fabrication des produits de beauté ou soins de la peau sont un facteur méconnu de sécheresse cutanée. Des produits usuels tels que les shampoings, les lotions et les gels nettoyants peuvent irriter votre peau déjà sèche 5 à votre insu.

Solution : Optez pour des produits sans parfum lorsque vous achetez des produits pour les cheveux, le corps ou le visage. En cas de doute, l'Association de l'Académie américaine de dermatologie 6 recommande d'éviter les produits contenant de l'alcool, des parfums ou des rétinoïdes, car ces substances peuvent aggraver les problèmes de déshydratation ou d'irritation de la peau 6 .

Gardez espoir, il y a plusieurs manières de soulager la peau sèche! En ajoutant la gamme Complete Repair d'Eucerin™ à votre routine d'entretien de la peau. Celle-ci vous offre un nettoyant et un hydratant qui vous permettra de protéger votre peau contre la sécheresse en saison hivernale!