Les chiens les plus héroïques, d’hier à aujourd’hui

Nous sommes nombreux à considérer le chien comme l'animal domestique par excellence. Or, le meilleur ami de l'homme monte la garde et participe aux expéditions de chasse depuis des temps immémoriaux, et de nombreux chiens accomplissent aujourd'hui des tâches tout aussi essentielles.

Les chiens policiers

Les corps policiers utilisent depuis longtemps des chiens pisteurs à l'odorat très développé afin de retrouver des fugitifs, des engins explosifs ou des personnes disparues. Figure emblématique de la brigade canine canadienne, Cloud II a contribué à capturer 123 fugitifs et à localiser de nombreuses personnes égarées. Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, des centaines de chiens similaires ont été utilisés afin de retrouver des survivants ensevelis sous les décombres. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont perdu la vie durant ces opérations de sauvetage.

Les chiens-guides

Les chiens-guides pour aveugles occupent une place de choix au classement des animaux les plus héroïques. Ce n'est qu'à partir des années 1920 que le mouvement des chiens-guides a pris son essor grâce aux efforts de la riche philanthrope américaine Dorothy Harrison Eustis. En faisant connaître ces animaux particulièrement efficaces, Mme Eustis a contribué à la fondation de nombreuses écoles spécialisées à travers l'Europe et les États-Unis. Grâce aux chiens-guides, les personnes atteintes de déficience visuelle bénéficient d'une autonomie accrue et peuvent mener une vie beaucoup plus enrichissante.

Les chiens d'assistance

Qu'ils viennent en aide à des personnes instables ou souffrant de stress post-traumatique, les chiens d'assistance sont de fidèles compagnons de convalescence. Depuis quelques années, certains d'entre eux sont même entraînés à calmer les crises et les comportements autodestructeurs d'enfants autistes.

Des tâches aussi stressantes ne peuvent être effectuées que par des animaux heureux et en bonne santé. Une bonne manière d'assurer leur bien-être est de les protéger des parasites internes et externes à l'aide de produits préventifs et d'examens réguliers chez le vétérinaire.

Les chiens acteurs

Selon certains cinéphiles, la première apparition d'un chien au grand écran remonte à 1905 dans le film britannique Rescued by Rover. Il y a donc belle lurette que les héros à quatre pattes ont fait leur place dans l'industrie du divertissement. Il reste maintenant à savoir lesquels ont tenu les meilleurs rôles : Toto dans Le Magicien d'Oz ou Marley dans Marley et moi? À l'apogée du téléroman Frasier, le magazine Entertainment Weekly avait décerné à Eddie (Moose, de son vrai nom) le titre de «chien le plus célèbre de la télévision».

Les chiens de troupeau

Bien qu'ils ne soient plus aussi nombreux qu'autrefois, les chiens de troupeau (aussi appelés chiens de berger) sont encore utilisés pour rassembler le bétail. Certains chiens de race talonnent les chèvres et les moutons pour les convaincre de bouger. D'autres vont jusqu'à monter sur leur dos, tandis que les border collies se contentent de les fixer du regard pour parvenir au même résultat.

