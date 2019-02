Dimanche 17 février, Kim Kardashian a fait une apparition très remarquée lors des Hollywood Beauty Awards. La star de la téléréalité était venue soutenir son coiffeur Chris Appleton nommé dans la catégorie «Meilleur coiffeur».

Kim Kardashian portait une robe vintage signée Thierry Mugler qui dévoilait largement son anatomie. Seules deux bandes de tissu cachaient l'extrémités de ses seins. Le reste de sa poitrine et jusqu'à sa taille, en résumé tout le haut de son corps était marqué par l'absence de tissu, plutôt spectaculaire! La robe au plus près du corps dévoilait également largement sa jambe droite.

Voici le modèle en question qui avait été présenté en 1998 à droite et Kim Kardashian à gauche.

La star de la téléréalité aux côtés de son ami et coiffeur Chris Appleton:

Il n'y a probablement que Kim Kardashian qui peut assumer un tel modèle et même avouer : «Vous connaissez ce sentiment lorsque vous vous sentez vraiment bien dans votre tenue.»

You know that mood when you're really feeling your look 🙋🏻‍♀️