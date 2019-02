NOUVELLES

État d'urgence: des manifestations contre Trump

Des manifestants se sont réunis lundi à Washington et dans d'autres villes des États-Unis pour dénoncer la décision du président Donald Trump, qui a décrété l'état d'urgence à la frontière américano-mexicaine. M. Trump a fait cette annonce vendredi pour détourner le Congrès, qui ne lui a fourni que 1,4 milliard $ US pour assurer la sécurité à la frontière. C'est bien moins que les 5,7 milliards $ US qu'il réclamait pour ériger un mur à la frontière avec le Mexique, afin de lutter contre l'immigration illégale, le trafic de drogues et la criminalité. Les démocrates et certains républicains plaident que cette stratégie représente une violation de la constitution et un abus de pouvoir flagrant. L'Union américaine pour les libertés civiles, le gouvernement de la Californie et d'autres se sont déjà engagés à contester devant les tribunaux cette décision du président. De leur côté, les élus au Capitole préparent une résolution pour abroger la déclaration de l'état d'urgence. Donald Trump, qui a reconnu que cette affaire finira probablement devant la Cour suprême, a semblé minimiser le sentiment d'urgence en admettant qu'il pourrait prendre plus de temps pour construire le mur.