DIVERTISSEMENT

Découvrez la première bande-annonce de «Mafia Inc.», le nouveau film de Podz

Le nouveau long métrage de Podz, mettant en vedette Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay, raconte la guerre de tranchées entre le fils d'un mafieux et un homme prêt à tout pour impressionner le parrain. Le film est attendu en salles plus tard cette année.