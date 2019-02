15 activités pour divertir les enfants durant la relâche à Québec

Pas question de s'ennuyer pendant la relâche! En plein air ou à l'intérieur, il y a une foule d'ateliers et de sorties pour divertir les enfants, les ados et même les parents durant le congé scolaire. En voici 15 à faire à Québec et les environs.

À Québec

Du cinéma en famille

Le cinéma fait rêver, voyager et découvrir de nouveaux horizons aux enfants. Du 2 au 10 mars, la 8e présentation du Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) promet d'en mettre plein la vue avec sa programmation destinée aux jeunes cinéphiles. Ne manquez pas le film d'animation L'envol de Ploé, en ouverture du festival, ainsi que l'histoire touchante de Mia et le lion blanc, qui sera présentée lors de la soirée de clôture.

Une journée au musée

Les musées de la région présentent également une programmation spéciale pour la relâche. Visitez les coulisses du Musée de la civilisation, alors qu'un parcours insolite fera découvrir aux enfants l'envers du décor des expositions et des artefacts intrigants. Du côté du Musée national des beaux-arts du Québec, plusieurs ateliers, spectacles et conférences s'articulent autour de l'exposition Courtepointe, afin d'intéresser les jeunes aux différentes formes d'art. Une soirée cinéma en pyjama aura lieu le 5 mars et présentera le film Le grand méchant renard, en collaboration avec le Festival de cinéma en famille de Québec.

Courtoisie

Dans les manèges

Il fait froid ou il pleut? Direction le Méga Parc des Galeries de la Capitale. Ouvert depuis quelques semaines, la nouvelle offre de divertissement remplit ses promesses avec ses 18 attractions, dont 14 nouveautés et quatre manèges restaurés. À essayer : la grande roue sans rayons Zenith, le théâtre interactif 4D Cortex pour impressionner toute la famille, le sentier de patinage intérieur ou le classique carrousel qui a été refait.

Découvrir la Citadelle de Québec

La Citadelle de Québec propose le Fort amusant durant la semaine de relâche. Ce parcours extérieur invitera les enfants à défendre le fort en grimpant au sommet et en lançant des balles de neige dans une catapulte géante. Accompagnés par des guides, ils en apprendront davantage sur les principes de construction des fortifications tout en s'amusant. Cette activité comprend également une visite guidée de la Citadelle ainsi que l'accès aux expositions du Musée Royal 22e Régiment.

Apprendre le ski, c'est gratuit!

Apprenez le ski ou la planche à neige sans souci et sans frais avec Expérience Maneige, qui propose une activité d'initiation aux enfants de 5 à 8 ans au Domaine Maizerets. Le plus : le prêt d'équipement est inclus! Cette activité est offerte à tous les jours de la relâche (et les fins de semaine).

Courtoisie

La magie de Disney

Encore cette année, la magie de Disney envahira le Centre Vidéotron avec le rendez-vous annuel de Disney sur glace. Le spectacle 100 ans de magie sera présenté du 8 au 10 mars. Les personnages mythiques Mickey et Minnie ainsi que leurs amis seront sur la glace du Centre Vidéotron pour rendre hommage à l'héritage de Walt Disney.

Courtoisie

L'Aquarium en fête

Une visite à l'Aquarium du Québec est toujours magique. En plus de s'émerveiller devant les méduses, les raies et les étoiles de mer qui frôlent le bout des doigts ou encore les phoques et leurs prouesses, les familles auront accès à diverses activités durant la relâche, comme des glissades, une cabane à sucre et des jeux gonflables. En prime, le parcours extérieur Festilumière, et ses 500 000 lumières au DEL, sera ouvert à tous les soirs de la relâche (jusqu'au 10 mars).

Courtoisie

S'amuser au Salon de l'auto

Une sortie qui intéressera à la fois les parents et les enfants? Encore cette année, le Salon international de l'auto de Québec proposera une zone familiale, avec plus de 20 000 pieds carrés de jeux gonflables destinés aux moins de 12 ans. De plus, l'accès sera gratuit pour les enfants lors de la journée familiale du 10 mars.

Relaxer au spa

Tous les matins de la relâche, le Sibéria Spa invite les familles (enfants de 5 ans et plus) à relaxer dans son havre de détente et à expérimenter les bienfaits de la thermothérapie en pleine nature. À essayer avec les enfants : le sauna à infrarouge (moins chaud que le sauna finlandais) et se verser un sceau de glace dans le bain de vapeur. Succès assuré!

Courtoisie

Pêche blanche au Village Nordik

Pêcher dans un igloo au centre-ville? Bien sûr! Jusqu'au 10 mars, le Village Nordik initie petits et grands à la pêche blanche sur la glace du bassin Louise, dans le port de Québec. En plus de pouvoir repartir avec leur prise, les enfants apprécieront les différentes animations sur place.

Prendre le traversier Québec-Lévis

Et pourquoi ne pas aller luncher à Lévis? Prendre le traversier est une expérience en soi pour les enfants, qui peuvent voir la ville de Québec sous un angle différent. Le traversier offre une vue imprenable sur le cachet historique du Vieux-Québec, le Cap Diamant, le Château Frontenac, de même que la Terrasse Dufferin. Durant la semaine de relâche, l'accès est gratuit pour les moins de 15 ans.

Du théâtre pour les jeunes

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs présente durant la semaine de relâche un spectacle de marionnettes qui n'a rien de banal. Intitulé Marco Bleu, sa mise en scène éclatée plongera les jeunes spectateurs (destiné aux enfants d'âge primaire) dans l'univers fantastique de Marco, qui voit sa vie chamboulée par l'arrivée de sa petite sœur.

À moins d'une heure de Québec

Glisser à Tewkesbury

Où se trouvent les plus hautes et longues glissades sur chambre à air de la région? À 20 minutes de Québec, soit à Tewkesbury. Aménagées à flanc de montagne bordant la rivière Jacques-Cartier, le site des Glissades Tewkesbury sera ouvert à tous les jours de la relâche. À noter que même les plus jeunes peuvent glisser.

Parc national de la Jacques-Cartier

Courtoisie

Les joies de l'hiver sont décuplées dans les parcs nationaux. À 30 minutes de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier invite à vivre une journée mémorable de randonnée, raquettes, patinage, fat bike, trottinette des neiges et plus encore.

Durant la semaine de relâche, plusieurs activités spéciales s'ajouteront à la programmation, dont une initiation au camping d'hiver avec Ti-Mousse dans brousse, un festival de ski hors-piste, une soirée sous les flambeaux et une journée d'expédition sur les traces des Premières Nations.

Visiter le Miller Zoo

Vous craquez vous aussi pour les protégés de l'émission Un zoo pas comme les autres ? Rendez-leur visite! Situé à Frampton, en Beauce, à une heure de Québec, le Miller Zoo sera exceptionnellement ouvert durant la semaine de relâche. Faites la rencontre des sympathiques propriétaires et des animaux qui sont devenus de véritables vedettes, comme le cheval miniature Napoléon, l'ours Buddy et les deux babouins retraités du cirque.