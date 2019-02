Robert Charlebois lance son 25e album

L'illustre auteur-compositeur et interprète québécois Robert Charlebois lance ce vendredi le 25e album studio de sa carrière.

L'album intitulé «Et voilà», enregistré à New York et à Montréal, comprend dix pièces qui, selon des observateurs, rappelleront jusqu'à un certain point aux audiophiles le son et le style qui ont façonné la popularité de l'artiste lors des années 1960 et 1970.

Le premier titre, «Le Manque de Confiance en Soi», a d'ailleurs été écrit il y a plus de 40 ans par un vieux complice du musicien, Réjean Ducharme, décédé à l'été 2017.

Robert Charlebois, qui est maintenant âgé de 74 ans, chante aussi sur l'album «Et voilà» avec sa collaboratrice Louise Forestier, 51 ans après avoir fait équipe avec elle pour le méga-succès «Lindberg».

La chanson «Johnny» est consacrée à la légende française du rock, Johnny Hallyday, décédée il y a 14 mois.

Après la sortie du disque, Robert Charlebois se préparera à monter sur scène en France et en Belgique, du 15 mars au 4 avril.

Par la suite, il livrera cet été des concerts intitulés «Robert en CharleboisScope» à Québec le 25 mai, à Montréal les 6,7 et 8 juin et le 12 octobre à Ottawa.