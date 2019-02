Une fille de 11 ans faisant l'objet d'une alerte Amber a été trouvée morte à Brampton

Une jeune fille de 11 ans a été trouvée morte dans une résidence de Brampton, dans la région de Toronto, après avoir fait l'objet d'une alerte Amber jeudi soir.

La Police régionale de Peel ajoute que son père, Roopesh Rajkumar, a été arrêté dans la nuit de vendredi par la Police provinciale de l'Ontario à Orillia, à environ 130 kilomètres au nord de la métropole.

L'alerte Amber a été émise à 23h, quelques heures après que le suspect âgé de 41 ans ait négligé de ramener sa fille à sa mère. La police a alors affirmé que le suspect avait mentionné qu'il s'en prendrait à sa fille et à lui-même.

The scene in #Brampton on Hansen Rd N where missing 11-year-old girl Riya Rajkumar was found dead in a home. Her father is now under arrest following a high risk takedown in Oro-Medonte. Large crime scene. pic.twitter.com/YwtLWJAZIa — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 15 février 2019

La jeune fille, dont c'était l'anniversaire de naissance, a été remise à son père jeudi vers 15h00 à Mississauga afin qu'il puisse effectuer une sortie avec elle. La mère a alerté les autorités vers 18h30 parce que sa fille ne lui avait pas été ramenée.

La victime ne vivait que sporadiquement avec son père.

Des citoyens se plaignent

L'alerte Amber a été envoyée tard jeudi soir, si bien qu'elle a réveillé plusieurs citoyens lorsqu'ils l'ont reçue sur leur cellulaire.

Plusieurs d'entre eux ont cru bon de composer le 911 ou d'envoyer un courriel à la police après la réception de cette alerte qui visait à retrouver la petite fille pour se plaindre que l'alerte les avait sortis de leur sommeil.

Disant comprendre que cela peut déranger certaines personnes, la police régionale de Peel a toutefois rappelé l'importance de l'alerte.

«On parle ici d'un enfant qui était recherché et dans ce cas, l'enfant a été retrouvé sans vie», a souligné une porte-parole de la police régionale de Peel.

Police respond to complaints from citizens about the Amber Alert waking them up. "We're talking about a child that was missing and in this case the child was found deceased." pic.twitter.com/QduEm9wyYk — Michel Boyer (@BoyerMichel) February 15, 2019

Our communications bureau is receiving numerous calls to 9-1-1, complaining about the late hour of the Amber Alert. As a direct result of someone receiving the alert, we were able to locate the suspect & his vehicle. The system works. Thank you to all those that called with tips. — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) February 15, 2019

the child outweighed the momentary inconvenience that some people encountered. Tragically this incident did not have the outcome we were all hoping for but the suspect was located as a direct result of a citizen receiving the alert and calling 9-1-1. The system works. 2/2 — Cst. Akhil Mooken (@OfficerMooken) February 15, 2019

Avec des informations du HuffPost Québec.