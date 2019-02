Cette artiste enceinte et quasi nue vole la vedette lors de ce défilé

Corey Wash s'est démarquée lors de la Fashion Week de New York. Le mannequin enceinte et peu vêtu a foulé la passerelle du défilé de la griffe Gipsy Sport volant ainsi la vedette!

La jeune femme est aussi une artiste - qui vit entre Brooklyn et Los Angeles - aussi fan de la marque de vêtements désormais reconnue pour ses modèles qui défraient la chronique. Ce n'est pas un ventre de femme enceinte qui allait arrêter Corey, crane quasi rasé, tatouages, piercings et immenses créoles reproduisant des fils barbelés.

La voici ci-dessous

Victor VIRGILE via Getty Images

La marque créée en 2012 par Rio Uribe répond à un désir d'inclusion, de respect et de liberté. Les modèles de tous âges et de toutes les tailles sont ses égéries. Le créateur aime bousculer les mentalités et rien que pour cela on salue la marque!

Pour sa collection printemps/été 2018, la marque a défilé sur la Place de la République au pied de la statue de Marianne - lieu symbolique des rassemblements pour les Parisiens notamment après les attentats de 2015 et lors de multiples manifestations.

D'autres looks de cette présentation lors de la Fashion Week de New York

À VOIR AUSSI