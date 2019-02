«Game of Thrones»: voici ce qui se passe dans l’horrible pilote qui n'a jamais été diffusé

"L'une des pires épreuves de ma vie." C'est par ces mots que David Benioff évoque le jour où le cocréateur de la série, Dan Weiss, et lui ont présenté à leurs amis le pilote d'origine de "Game of Thrones", en 2010. Suite à cette première projection, 90% de l'épisode a apparemment été retourné avant d'être diffusé sur HBO en avril 2011. La série est depuis devenue le succès phénoménal que l'on sait.

Mais ce très mauvais pilote, que l'ami scénariste des créateurs, Craig Mazin, est allé jusqu'à qualifier de "merdique", n'a jamais vu le jour. On en parlait comme d'une légende, d'un mythe. Jusqu'à aujourd'hui...

Rares sont ceux qui savent que George R.R. Martin, dont les romans Le Trône de fer ont inspiré la série, remet depuis plus de vingt ans des copies de ses écrits aux archives Cushing de l'université A&M du Texas, à College Station. Il explique être tombé amoureux de la collection de science-fiction de Cushing et de son système d'archivage lors d'une convention étudiante dans les années 1970, et a décidé d'entreposer son gigantesque catalogue de manuscrits originaux dans cet endroit tranquille du fin fond du Texas.

Les étagères abritant l'intégralité de ses œuvres recouvrent plusieurs murs, dont le premier est à juste titre appelé "le Mur". Cette collection, si vaste qu'elle ferait tourner la tête à Samwell Tarly, est gérée par une équipe dédiée de bibliothécaires et de professeurs, qui forment en quelque sorte la Garde de Nuit de la bibliothèque. Parmi les nombreux documents archivés se trouvent des manuscrits des romans Le Trône de fer et, comme j'ai pu le découvrir au détour d'un voyage au Texas pendant l'été, un coffre contenant une ébauche de ce fameux pilote de "Game of Thrones".

Une version préliminaire du scénario aurait été publiée en ligne il y a quelques années, mais son authenticité n'a jamais été vérifiée. Personne ne semblait pouvoir dire dans quelle mesure elle ressemblait ou différait du pilote initialement tourné par HBO, les scénarios étant souvent écrits et réécrits plusieurs fois. La mystérieuse version qui traîne sur le Net pourrait très bien être issue de l'une de ces phases de révision.

Je devais passer trois jours au Texas, mais il ne m'a fallu que cinq minutes pour me rendre compte que le scénario en ligne et celui de Cushing étaient différents. Plusieurs éléments portent à croire que la version conservée ici est similaire au scénario du pilote tourné par HBO: l'ébauche de Cushing est datée du 22 octobre 2009, juste avant le début du tournage du pilote non diffusé. Le nom de Tom McCarthy, le réalisateur d'origine, remplacé par Tim Van Patten, est indiqué à la fin. De plus, comme nous allons le voir ci-dessous, ce scénario contient des arcs narratifs qui auraient figuré dans le pilote non diffusé: points de départ clés pour l'intrigue, modifications de dialogues et changements de lieux qui nous font voir les Sept Royaumes sous un nouveau jour.

"Game of Thrones" ne reviendra qu'en avril, mais les fans s'attendent déjà à une saison finale remplie de références à des moments antérieurs de la série. Au bout de huit ans, nous allons enfin pouvoir assembler les pièces de ce "gigantesque puzzle", comme l'appelle Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister).

En attendant la sortie du premier épisode de l'ultime saison, nous avons examiné en détail les secrets cachés dans ce tout premier scénario, notamment un moment inédit avec Cersei Lannister ainsi qu'un Jon Snow complètement ivre qui se donne en spectacle. Voici ce à quoi aurait pu ressembler Westeros si ce pilote "merdique" avait été diffusé...

La scène de Cersei qui aurait fait jaser

Commençons par une scène clé entre le roi, Robert Baratheon, et Ned Stark, dans la crypte de Winterfell. La scène diffusée sur HBO est légèrement différente de celle du scénario de Cushing, mais l'idée reste la même. Robert demande à Ned de devenir sa nouvelle Main, poste vacant depuis la mort de Jon Arryn. Il dépose alors un objet aussi petit que symbolique –une plume – sur la statue de Lyanna Stark, qui fut autrefois sa promise. Voilà qui résume plutôt bien la séquence que vous avez vue dans la saison 1:



Or, dans le scénario, juste après cet échange, Cersei joue un rôle capital qui aurait pu changer le cours de l'un des épisodes de la saison 5, de la bande-annonce de la saison 8, voire d'autres passages. La scène suivante est tirée du scénario original, et met en scène la Reine, qui visite la crypte juste avant le banquet à Winterfell:

Int. Winterfell - Crypte – Nuit Un long plan de Cersei de profil, portant une grande cape de fourrure par-dessus une robe élégante. Elle regarde fixement l'un des tombeaux. Son ombre danse à la lueur de la bougie. Cersei sort de la crypte, traverse la cour du château et entre dans l'antichambre qui sépare la cuisine de la grande salle de Winterfell. Les réjouissances pour l'arrivée du roi ont commencé, et les domestiques se pressent autour d'elle, les bras chargés de victuailles. Les servantes de la reine ajustent sa tenue et lui retirent sa cape. On voit alors ce que Cersei tenait jusqu'alors dans sa manche:

Cersei Un mot avec la jeune Stark. La servante acquiesce, et Cersei fait un pas en avant. Cersei Oh... Elle sort de sa manche la plume d'oiseau colorée que Robert avait déposée dans la main de la statue de Lyanna. Cersei tend la plume à sa servante. Cersei Brûlez ceci. Ce que ça change L'épisode diffusé sur HBO ne laisse entendre à aucun moment que Cersei était au courant de l'existence de cette plume, placée par Robert sur la statue de Lyanna, et encore moins qu'elle l'a subtilisée pour la faire brûler. Sans cette intervention, la plume occupe donc une place centrale dans le teaser de la 8e saison, diffusé il y a peu par HBO, où on la voit tomber au sol sur le passage de Jon Snow, avant de geler lorsqu'un courant d'air glacé souffle dessus.



La plume était déjà présente dans le 4e épisode de la 5e saison (Les Fils de la Harpie), dans lequel Sansa Stark explore la crypte de Winterfell et passe devant cet objet symbolique, placé sur la statue par Robert des années auparavant. Les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, ont confirmé à l'occasion d'un making-of que la plume était bien dans la crypte, expliquant que sa présence après tout ce temps était certainement due au fait que "personne n'y était descendu pour faire le ménage." "On s'est dit que ce serait une super idée que Sansa se demande ce qu'elle faisait là." Mais pourquoi Sansa? Et pourquoi une plume?

Si vous avez vécu au fond d'une grotte, vous êtes peut-être passé à côté de l'étrange rôle que les oiseaux jouent dans la série. Il y a bien sûr "les oisillons", le réseau d'espions de Varys, mais aussi le Grand Moineau, la Corneille à trois yeux, et Sansa, souvent affublée de surnoms tels que "petit oiseau" ou "petite colombe". Ces personnages ont quelques traits en commun: ils sont incompris, sous-estimés et détiennent souvent des informations de la plus haute importance. La présence de la plume pourrait sous-entendre que Lyanna était elle aussi un personnage incompris, un autre petit oiseau. Elle pourrait symboliser son secret: la naissance de son fils, Jon Snow. Souvenez-vous: lorsque la plume réapparait dans l'épisode de la 5e saison, les téléspectateurs croient toujours que Lyanna a été kidnappée et violée par le prince Rhaegar. Ils ne savent pas encore qu'elle et Rhaegar étaient en fait amoureux, mariés, et qu'ils ont eu un bébé. Ce secret, elle fait promettre à son frère Ned de le préserver au moment de rendre son dernier souffle. Le lien avec Jon est rappelé dans le teaser de la 8e saison, lorsqu'il se retourne pour regarder la plume. Le fait que Cersei la brûle dans le scénario du pilote abandonné est-il le présage d'un drame à venir? Va-t-elle faire subir le même sort à Jon?

Alors que les dragons de Daenerys rôdent autour de Port-Réal et que Cersei a incendié la moitié de la ville, il n'est pas difficile d'imaginer un affrontement explosif entre Cersei et Jon. Cette scène coupée de la plume constitue peut-être le premier indice du penchant de Cersei, qui consiste à réduire "en cendres les villes" de ses ennemis, comme elle aime à le dire. À en croire le teaser Dragonstone (Pierre de dragon), mis en ligne en décembre, où l'on voit des flammes engloutir le lion des Lannister, d'autres brasiers devraient surgir sur le chemin de la puissante famille. Et, peut-être, sur celui de Jon Snow. La scène de sexe beaucoup plus consensuelle entre Daenerys et Khal Drogo

C'est dans la scène où le mariage de Daenerys Targaryen est consommé que l'on retrouve l'une des plus grandes différences entre le scénario de Cushing et l'épisode diffusé sur HBO. Dans la version originale, Daenerys contrôle bien mieux la situation. Elle sourit quand elle se rend compte que Drogo ne connaît que le mot "non" dans sa langue, elle l'aide à ôter des bagues de ses cheveux et elle consent à faire l'amour avec lui.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Il l'assied sur ses genoux. Daenerys a les joues rouges et le souffle court. Quand il serre son visage dans ses énormes mains, elle le regarde dans les yeux. Khal Drogo Non? Elle prend sa main et la dirige vers son entrejambe. Daenerys Oui. On est bien loin de la scène diffusée sur HBO, dans laquelle elle pleure tandis qu'il la déshabille avant de la soumettre à une levrette. Le cadre plus consensuel de la scène ci-dessus est quant à lui conforme aux livres de George R. Martin, ce qui explique pourquoi elle était incluse dans le premier pilote, plus fidèle aux mots de l'écrivain. A l'inverse, la scène diffusée à la télé est bien plus traumatisante. Daenerys est violée. Sa relation avec Drogo finit certes par se muer en amour, mais elle n'efface pas le fait qu'il l'ait prise de force, et qu'il réitère cet acte à plusieurs reprises. Daenerys évoque ces viols au cours de sa première conversation avec Jon, dans la 7e saison: "J'ai été humiliée et trahie, violée et souillée. Savez-vous ce qui m'a permis de tenir bon pendant toutes ces années d'exil? La foi, non pas envers les dieux, les mythes ou les légendes, mais envers moi-même, Daenerys Targaryen." Ce que ça change Selon l'actrice Emilia Clarke, bien qu'une scène consensuelle eut été moins traumatisante à regarder, il y a une visée rationnelle à l'exposition du viol de son personnage, comme elle l'expliquait dans le magazine Glamour en 2016: "Cette scène raconte une histoire; on a besoin de cette partie de l'histoire pour ressentir de l'empathie envers Daenerys. On la voit attaquée par son frère, violée par son mari, jusqu'à ce qu'elle dise à tout le monde d'aller se faire foutre parce que c'est elle qui prendra désormais les commandes. C'est là où nous en sommes aujourd'hui". Une scène de viol n'était sans doute pas nécessaire pour susciter de l'empathie face à la détresse de Daenerys mais, comme le dit Emilia Clarke, elle souligne les horreurs qu'a dû surmonter la jeune femme et son évolution, passée d'enfant apeurée et maltraitée au statut de Khaleesi. Quelque part entre son viol et sa décision de coucher avec Jon, une Mère des dragons complètement différente est née. La scène de sexe encore plus ambiguë entre Jaime et Cersei Après la diffusion du premier épisode de "Game of Thrones", les fans avaient bien compris que Jaime et Cersei étaient de la même famille. C'est d'ailleurs un nœud de l'intrigue assez important. Pourtant, ce n'était apparemment pas assez clair dans le premier pilote. Les premiers spectateurs n'avaient pas saisi que Jaime et Cersei Lannister étaient frère et sœur. C'est peut-être pour cela qu'une scène présentant le couple incestueux en grande conversation à Port-Réal fut ajoutée à l'épisode diffusé. Dans cette scène, les jumeaux insistent sur leur très, très grande complicité, et spécifient que si quelqu'un venait à découvrir leur liaison, ils finiraient décapités. "Je suis ton frère. Je crois donc que c'est à moi de te le dire: tu t'inquiètes trop", dit clairement Jaime. Cette scène ne figure pas dans le scénario conservé à Cushing, ni dans celui publié en ligne, comme le stipule io9. Etant donné que de nombreux spectateurs du pilote original n'avaient pas compris ce lien de parenté, une scène dans le scénario de Cushing aurait encore compliqué les choses ("Va-t-en, Bran, tu ne veux pas voir ça").

Dans toutes les versions du pilote, Bran Stark escalade l'extérieur d'une tour à Winterfell jusqu'au moment où il atteint une fenêtre à travers laquelle il aperçoit une femme et un homme nus (Jaime et Cersei). Dans le scénario de Cushing, la rencontre est un peu différente: Cersei demande en effet à Jaime d'arrêter.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

L'homme, nu, l'attrape par les cheveux et la force à se mettre à quatre pattes. Elle crie de douleur. La femme Arrête... Il continue. En l'agrippant d'une main par les cheveux, il se met à genoux. Il lui attrape la hanche avec l'autre main et la tire vers lui, en la pénétrant profondément. La femme (suite) (elle gémit) Arrête... Arrête... S'il te plaît... Elle murmure et ne le repousse pas. Plus il tire ses cheveux, plus elle gémit. En quoi est-ce important ? Dans la version diffusée, Cersei n'interrompt Jaime qu'après avoir repéré Bran, qui les aperçoit par hasard depuis la fenêtre.

A l'inverse, dans le livre de George R. R. Martin et le scénario de Cushing, Cersei proteste bien avant. Cela embrouille Bran, et ça aurait sûrement provoqué la même réaction chez les téléspectateurs. On comprend que cette scène aurait affaibli le triomphe de Jaime dans la 7e saison, lorsqu'il choisit de tourner le dos à une Cersei avide de pouvoir. Jusqu'ici, le public est censé croire qu'il était sous l'emprise de sa sœur, et que c'est seulement à cet instant qu'il parvient à s'en libérer. La première version de leur scène de sexe aurait sûrement rendu cette scène moins plausible. Dans une série bourrée de coups bas, de multiples intrigues secondaires et d'une myriade de personnages dont on ne se rappelle ni le nom ni le visage, mieux vaut que les choses soient limpides dès le début. Les Marcheurs Blancs qui ne voulaient pas se taire

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Le scénario de Cushing commence comme l'épisode diffusé: trois hommes de la Garde de Nuit traquent des Sauvageons lorsqu'ils tombent dans une embuscade tendue par les Marcheurs Blancs. Les choses dégénèrent. Dans la première version, un de ces hommes, Will, remarque que les corps des Sauvageons morts se sont évaporés et décide de grimper dans un arbre pour avoir une meilleure vue. Cette idée brillante lui vient juste avant que les Marcheurs n'arrivent, et lui sauve la vie. Contrairement à l'épisode diffusé, qui choisit de montrer un Marcheur épargnant un membre de la Garde pour une raison inconnue, c'est la décision de Will qui lui évite d'être tué comme tous les autres. Les Marcheurs Blancs attaquent les deux autres hommes en échangeant des paroles dans une langue de glace:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

On entend maintenant des craquements à plusieurs endroits. Mais ce ne sont pas les sons qu'émettent les prédateurs sans cervelle. C'est une langue, et les créatures qui la parlent se rapprochent. Will reste dans l'arbre. Que les autres se débrouillent sans lui.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Will ferme les yeux sur les voix glaciales qui résonnent sous lui, marmonnant des prières silencieuses. En quoi est-ce important ? Aujourd'hui, la langue des Marcheurs Blancs est bien documentée, bien qu'elle ne soit dans aucun épisode. Elle apparaît bien dans les livres, et Joanna Robinson, rédactrice à Vanity Fair, qui a examiné de nombreux scénarios de la série, confirme qu'elle y figure bien, de même que dans la version du scénario qu'on trouve sur internet, et dans celui de Cushing. A l'occasion d'un entretien en 2017, j'ai interrogé David Peterson, créateur de langues pour la série, sur le dialecte des Marcheurs Blancs, le Skroth. Il m'a expliqué ce qui était initialement prévu pour la langue des Marcheurs Blancs, et qu'il avait bien préparé quelque chose pour la scène d'ouverture. "J'avais inventé une sorte de dialogue, que j'avais enregistré pour leur dire: 'Voilà comment vous pourriez le modifier numériquement pour trouver une sonorité particulière.'" Il voulait que la langue ait la même texture que dans les livres de George Martin, un "craquement de glace sur un lac hivernal". Ca aurait peut-être donné l'impression que le Marcheur Blanc essayant d'articuler la bouche pleine... "Ça n'a pas servi pour le pilote, et on en a reparlé pour la 2e saison. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé, mais que ça ne rendait pas bien. Ils ont donc abandonné l'idée." Il m'a d'ailleurs envoyé l'extrait d'un dialogue des Marcheurs Blancs avant les effets spéciaux, qu'il avait déjà présenté lors de conventions et qu'il nous autorise à publier ici. Voici donc à quoi ça aurait ressemblé:

A ce moment-là, m'a-t-il expliqué, la conceptrice sonore de la série, Paula Fairfield, avait encore espoir de l'utiliser plus tard. On le sait, ce ne fut pas le cas. Ce n'est d'ailleurs pas la seule langue évincée de la série. Il m'a dit avoir inventé toute une langue pour les Enfants de la Forêt, dans la 6e saison, mais pour nombres de raisons – le souci d'éviter les sous-titres dans les scènes d'action, et le fait que les cascadeurs avaient du mal avec leur dialogues – ces passages ont été coupés ou raccourcis, et tous ont été tournés en anglais. "C'était une idée. Ils ont essayé, ça n'a pas marché", a-t-il résumé. La fois où Jon Snow était complètement ivre

LENA VARGAS AFANASIEVA FOR HUFFPOST

Dans le pilote diffusé sur HBO, Jon n'apparaît pas dans la scène de la grande salle de Winterfell. Il reste à l'extérieur, tenu à l'écart par Catelyn Stark qui, croyant comme presque tout le monde qu'il est le fils illégitime de Ned Stark, ne veut pas de lui à l'intérieur. Mais dans le scénario original, il est bien dans la salle. S'il n'est pas à la table des "Hauts-nés", il se débrouille pour boire – plus que de raison – en compagnie de Benjen Stark.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Jon J'ai jeté ma lance à 70 mètres. Oui, presque 70 mètres. Ser Rodrik a mesuré. Benjen Le problème quand on jette sa lance à 70 mètres, c'est qu'on se retrouve à 70 mètres de sa lance. Benjen le pousse en plaisantant, l'air de dire: "Arrête de te la jouer." Jon, un peu ivre, manque de tomber à la renverse. Benjen Tu es saoul? Jon Non. Benjen (qui le secoue en riant) Le petit Jon a trop bu! Jon réussit à se lever, mais il perd l'équilibre et heurte une serveuse. Un pichet de vin se brise en tombant. Les rires fusent de toutes parts et Jon s'enfuit, rouge de honte. Fantôme lui emboîte le pas. Quand il enchaîne les verres, notre héros sème la pagaille:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

La scène du pilote non diffusé est presque la même que dans le roman de Georges RR Martin: Mais il avait dû boire à son insu plus que de raison, car ses pieds s'emmêlaient sous lui et, comme il tentait de gagner la sortie, son roulis lui fît heurter une servante et envoya se fracasser au sol, dans un éclat de rire général, un flacon de vin épicé. Outre la disparition de l'épisode alcoolisé de Jon Snow, le pilote original a été complètement remanié. Dans la version diffusée, la confrontation entre Ned Stark et Jaime Lannister dans la grande salle s'achève par exemple sur les paroles de Ned: "Je ne combats pas dans les tournois, parce que lorsque je me bats contre un homme pour de vrai je ne veux pas qu'il sache ce que je vaux." Ce à quoi Jaime répond: "Bien dit." Mais dans le scénario disponible à Cushing, de même que dans celui qui était en ligne, ce moment dure assez longtemps pour que Jaime rappelle à Ned la mort de son frère et de son père:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Ned s'éloigne. Jaime Mais bien sûr, nous savons tous que la Cour n'a pas épargné les hommes de la Maison Stark. Ned s'arrête net. Jaime Votre père et votre frère. J'ai en effet été témoin de cette tragédie. Ned Oui, je sais que vous étiez là. Jaime J'imagine que la mort de leur assassin vous a apporté une sorte de soulagement. Ned Vos pensées étaient-elles tournées vers la justice lorsque vous avez planté votre épée dans le dos du Roi Fou? Puis:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Un flashback de la mort de Brandon Stark, le frère de Ned, faisait soi-disant partie d'une version provisoire du premier pilote (on peut en trouver une copie d'écran sur Internet), mais on n'en trouve nulle trace dans ce scénario. Cette séquence aurait pu faire partie de la scène. La version de Cushing ne s'arrête pas là. Après le départ de Ned, Tyrion Lannister, qui a entendu toute la conversation, lance à son frère Jaime: "Je parierais sur toi, si vous vous battiez en duel. Mais pas beaucoup d'argent." Tyrion vide sa chope. Se rendant compte qu'il a trop bu, il sort de la salle en titubant pour rejoindre Jon Snow dehors. Ce que ça change Déjà, ça aurait été marrant de voir le futur Roi du Nord se bourrer la gueule (tu ne sais rien, Jon Snow, même pas tenir l'alcool) mais la densité des interactions entre les personnages est telle qu'on en sortirait aussi pompette que Tyrion. Il y a quelques moments très importants à retenir des festivités à Winterfell, notamment les conversations de Jon avec Tyrion et Benjen. Celle avec Tyrion est évoquée au cours de la 7e saison, dans la lettre que Tyrion écrit à Jon: "Les nains sont tous des bâtards aux yeux de leur père." C'est une phrase que Tyrion lui a dite lors de leur première entrevue. Elle semble convaincre Jon que sa sécurité sera assurée pendant le voyage qu'il doit effectuer pour rencontrer Daenerys Targaryen. Avec Benjen, la conversation tourne autour de sa très prochaine entrée au service de la Garde de Nuit. Et le voilà parti pour le Mur, pour le meilleur et pour le pire.

Les interactions avec les autres personnages, bien que divertissantes, n'auraient servi qu'à détourner notre attention des moments vraiment importants. Alors, buvons à la scène à jamais disparue de Jon Snow aviné. La drôle de Catelyn qui voulait que Sansa devienne reine À l'origine, Catelyn Stark et Daenerys Targaryen étaient jouées par d'autres actrices (Jennifer Ehle et Tamzin Merchant). Avant que Michelle Fairley reprenne le rôle, la personnalité de Catelyn était aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, dans une scène du pilote inédit, Catelyn presse Ned pour qu'il accepte la proposition de Robert de fiancer Joffrey et Sansa et de faire route vers le Sud auprès du roi.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Ned Je vais refuser sa demande. Je suis un homme du Nord. Ma place est ici et non là-bas, dans ce trou à rats qu'on nomme la capitale. Catelyn Il ferait de notre fille la Reine. Ned C'est ainsi que tu vois son avenir? Avec une jolie couronne sur la tête? Maester Luwin entre, porteur d'un message de Lysa, la sœur de Catelyn, révélant que les Lannister ont assassiné son mari, Jon Arryn. Ned n'a alors plus le choix et doit accepter la demande de son vieil ami Robert de devenir la Main du Roi, et se rendre à Port Réal pour découvrir ce qui s'y trame. Dans la version finale, c'est Catelyn qui presse Ned de rester à Winterfell, arguant qu'elle ira elle-même dire à Robert ses quatre vérités: "Écoute, gros plein de soupe. Mon mari n'ira nulle part. Sa place est auprès de moi à présent." Ne te laisse pas faire, Catelyn!

Ce que ça change En termes de différences entre le scénario de Cushing et l'épisode diffusé sur HBO, Catelyn est selon moi le personnage qui a été le mieux retravaillé. David Benioff et D.B. Weiss ont su prendre en compte le fait qu'elle se dessine au fil des pages dans le roman alors qu'elle ne dispose que de quelques scènes à l'écran. Le scénario original aurait peut-être donné une Catelyn un brin obnubilée par son titre, à l'image de la Sansa de la 1re saison qui était, soyons honnêtes, pire que tout. Et ce n'est pas l'Arya Stark de la 1re saison qui vous dira le contraire...

Les scénaristes ont choisi de se concentrer sur le rôle de matriarche que Catelyn endosse au sein du clan Stark. Mère et épouse protectrice, elle repousse violemment un homme venu assassiner son fils Bran, blessé lors de sa chute, dans le 2e épisode de la série. Notons également que, dans le scénario de Cushing, après avoir lu la lettre de Lysa, elle confie à Ned:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Catelyn Ma sœur a fui la capitale. Elle dit que Jon Arryn a été assassiné. Par les Lannister. Par la Reine. Dans l'épisode diffusé, elle s'interrompt après avoir annoncé que Jon Arryn a été assassiné par les Lannister, sans préciser par qui. John Standing, l'acteur qui interprète feu Jon Arryn, confiait il y a quelques temps que le premier pilote comportait une scène "de démence" dans laquelle Cersei regarde la Main du Roi mourir. Bien que cette scène ne figure pas dans le scénario de Cushing, la réplique mentionnant l'assassinat de Jon Arryn par la reine rend possible un ajout postérieur. L'époque où Joffrey Baratheon, premier du nom, était un abruti d'entrée de jeu

Dans le premier épisode, on ne comprend pas tout de suite que Joffrey est un sale gosse. Mais, dès le suivant, Tyrion lui donne une baffe pour le punir de ne pas avoir présenté ses amitiés aux Stark après la chute de Bran. En revanche, le scénario du pilote montre clairement que Joffrey est une grosse merde dotée de deux jambes et d'une bouche. Les Lannister et les Stark participent à une session d'entraînement au maniement de l'épée. Muni d'une épée en bois, Bran vient d'infliger plusieurs coups à Tommen Baratheon quand Ser Rodrik, le maître d'armes de Winterfell, demande à Robb Stark et Joffrey s'ils souhaitent remettre ça. Robb est partant mais Joffrey se plaint d'être "fatigué de casser du Stark avec un jouet." Il propose de "l'acier véritable," ce qui n'enchante pas du tout Rodrik.

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Rodrik Provoque-le à l'épée de tournoi, dans ce cas. Joffrey hausse les épaules et tourne les talons. Joffrey Reviens me voir quand tu te seras laissé pousser des couilles, le nordiste. Rires des hommes du clan Lannister. Robb fulmine. Robb Tu vas voir ce que je vais faire aux tiennes, espère de petite-- Theon retient Robb par le bras pour l'empêcher d'approcher le prince. Theon Du calme— Joffrey feint de bâiller et se tourne vers son petit frère. Jeffrey Viens, Tommen. Assez rigolé. Laissons les enfants à leurs jeux. Si le scénario du pilote comporte ce premier affrontement entre Robb et Joffrey, il lui manque bien d'autres scènes présentes dans l'épisode diffusé sur HBO: celle où Bran s'entraîne au tir à l'arc avec ses frères à Winterfell, celle où Sansa et Arya font de la couture, ou celle où Sansa supplie Catelyn de la laisser aller à Port-Réal, sans oublier la scène où les jeunes Stark se font raser, torse nu, muscles apparents. Ce que ça change Cette interaction des Stark avec Joffrey aurait pu instiller davantage de tension lors de scènes postérieures. Par exemple, pendant le sketch autour de la Guerre des Cinq Rois donné pour le mariage de Joffrey, où l'on voit déambuler un chevalier affublé d'une tête de loup, avatar d'un Robb décapité. Il semble toutefois probable que certaines scènes mineures comme celle-ci aient été supprimées pour faire de la place à des moments plus essentiels au déroulé de l'intrigue, comme les séquences où l'on découvre les Stark. Et puis, franchement, plus de Stark et moins de Joffrey, c'est toujours une bonne idée. Avec option torses nus et muscles apparents, bien sûr.

Conclusion Outre les scènes coupées, il existe plusieurs différences subtiles entre le scénario disponible sur internet et celui qui se trouve dans les archives officielles de George R.R. Martin au Texas. Dans la version en ligne, Tyrion caresse Fantôme, l'un des chiens loups des Stark; la scène du bordel a lieu à Port-Réal plutôt que dans le Nord; et l'on découvre une longue scène censée accompagner un générique finalement abandonné. Mais rien de tout ça n'apparaît dans le scénario que l'on peut parcourir à la bibliothèque de Cushing (qui se contente de l'indication "INTERTITRE: GAME OF THRONES" en guise de générique). Le scénario de Cushing comporte aussi des détails moins importants mais amusants. Ned, le personnage le plus sinistre qui soit, se fend d'une blague lors d'une scène dans la crypte où reposent ses ancêtres:

Cushing Memorial Library & Archives, Texas A&M University

Robert Ne tarde pas trop. Port-Réal est dans un sale état. Tu sais ce qu'on dit: le Roi chie— Robert se dirige vers les escaliers en pierre, laissant Ned au milieu des tombeaux des Stark. Ned (vieux dicton) --et la Main ramasse. Cette réplique a été supprimée puis attribuée à Jaime dans le 3e épisode de la 1re saison:

Les lieux de tournage ont aussi été changés. Le mariage de Daenerys avait d'abord été tourné au Maroc et comportait une apparition de George R. R. Martin lui-même dans le rôle d'un pentoshi (ce qui était tout à fait faisable puisque le scénario de Cushing mentionne des "marchands de Pentos" réunis à l'occasion de la cérémonie). Quand Emilia Clarke a repris le rôle de Daenerys, l'histoire a été modifiée et la scène, retournée à Malte. Le scénario de Cushing n'explique pas exactement pourquoi le pilote d'origine posait un "énorme problème," selon les termes du scénariste Craig Mazin. Kit Harington, qui campe Jon Snow, a évoqué les "erreurs" de cette version dansThe Guardian: "Ce pilote ne marchait pas, on ne le sentait pas." Le diable se cache sûrement dans les détails de la mise en scène, qu'on ne verra peut-être jamais. L'acteur a toutefois précisé que les scénaristes l'avaient plusieurs fois menacé de mettre en ligne ce fameux pilote sur YouTube quand il leur tapait sur les nerfs! Il est vrai que sa scène de beuverie n'est pas très flatteuse pour le Roi du Nord. Quoi qu'il en soit, en parcourant le scénario de Cushing, j'ai pu me faire une idée de la façon dont d'infimes changements auraient pu aboutir à une série complètement différente. La scène de Cersei qui a finalement été supprimée représente à mes yeux l'un des aspects les plus intéressants de ce scénario d'origine – c'est un moment qui aurait changé le ton de certaines scènes postérieures, et donné plus de pistes quant aux intentions de la Reine. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans... Cersei qui tente de déclencher un incendie!