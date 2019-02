En pleine Fashion Week de New York, la comédienne américaine est apparue métamorphosée. Lana Condor a succombé à la tendance du moment: la frange!

Sans conteste, une frange, ça encadre merveilleusement bien le visage et donne du caractère en quelques coups de ciseaux. C'est un changement qui se remarque instantanément sans passer par la case coloration.

Voyez-ci dessous le nouveau look de la comédienne star de «To all the boys I've loved before».

Brent N. Clarke/Invision/AP

La fameuse frange convient à presque tous les types de cheveux et les formes de visage. On notera que les visages carrés ou allongés privilégieront une version longue et bien lisse, quant aux visages ronds, ils opteront pour une frange un peu plus courte et légèrement effilée pour gagner en légèreté.

Seul bémol, les cheveux frisés auront plus de difficultés particulièrement s'ils sont fins, il faudra penser à les lisser et bien entretenir la frange - qui dans tous les cas de figure nécessite une visite chez le coiffeur régulièrement.

Kendall Jenner a elle aussi succombé à la tendance.

Une frange pousse vite, il faut l'entretenir en se rendant chez son coiffeur. Non, on ne cède pas à la tentation de se couper soi-même la frange, c'est un exercice périlleux qui pourrait même déboucher sur une catastrophe! Sachez par ailleurs que votre coiffeur pourrait vous proposer de le faire gratuitement si vous êtes une cliente fidèle.

Galerie photo Les meilleurs franges selon la forme de votre visage Voyez les images Lana Condor a changé de tête 1 / 12













Les meilleurs franges selon la forme de votre visage 1 / 12















À VOIR AUSSI