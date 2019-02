Jody Wilson-Raybould démissionne, Trudeau «surpris» et «déçu»

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré être "surpris" et "déçu" de la démission fracassante de la ministre des Anciens Combattants, Jody Wilson-Raybould, qui quitte alors que plusieurs questions restent en suspens sur le dossier de SNC-Lavalin.

"Si elle avait l'impression que le gouvernement n'avait pas bien fait sa job, n'avait pas respecté toutes les normes, c'était sa responsabilité de venir m'en parler à l'automne, ce qu'elle n'a pas fait", a déclaré M. Trudeau en marge d'un événement à Winnipeg, mardi.

"Honnêtement, oui, je suis déçu de sa décision, parce que je ne la comprends pas au complet", a-t-il soutenu, ajoutant qu'elle ne reflétait pas les conversations qu'il a eues avec elle dans les derniers jours.

Le premier ministre, qui a perdu sa seule ministre autochtone, a assuré que son gouvernement était résolu à poursuivre la réconciliation avec les Premières Nations.

"L'engagement de notre gouvernement envers la réconciliation va au-delà d'une seule personne", a-t-il souligné.

