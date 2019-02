Spas, resto, roses et pizza, voici la parfaite Saint-Valentin

Certes la Saint-Valentin est le 14 février, ce jeudi, mais vous pourriez aussi célébrer cette fête des amoureux durant la fin de la semaine qui s'en vient aussi. Voici 5 idées chics qui viseront pile dans le mille.

Bains, bulles et massage des pieds et des mains

Courtoisie

Direction le Bota Bota pour un forfait spécial intitulé le cœur sur la main. Il vous donne accès au circuit d'eaux escale pour deux, à deux soins détente mains et pieds (gommage, modelage et crème) et à deux verres de bulles. Plaisirs sans fin en perspective, en tout cas le temps des 45 minutes du massage qui débute avec un gommage canneberge et pomme grenade, suivi d'un masque au chocolat et d'un modelage - entendez massage. La touche finale? L'application de crème hydratante au melon miel et huile d'abricot qui est la promesse d'extrémités d'une douceur à toute épreuve - (200 $ par couple – taxes et pourboires en sus).

Prendre l'air au Strøm Spa

HuffPost Québec

Pour celles et ceux qui voudraient s'évader du centre-ville, direction L'Île-des-Soeurs pour une pause détente. Au programme, bains extérieurs et repos du guerrier sur les lits infrarouges intérieurs qui promettent de vous relaxer (c'est la nouveauté du lieu). À découvrir, le forfait l'éternel ou le forfait l'éternel avec massage suédois pour cette occasion spéciale. On conclura cette escapade à deux d'un petit verre de vino agrémenté d'un plateau de fromages, histoire de se sustenter les yeux rivés sur le ciel étoilé. Au long cours: Lundi mieux-être, Jeudi Cøzy, Vendredi sous les étoiles, Dimanche Bains & Brunch, Dimanche familial, il y a toujours de l'action de l'autre côté du pont.

Des roses pour lui déclarer votre flamme

HuffPost Québec

Des roses ok, mais des roses aux lettres de l'amour, c'est carrément un must signé MFLEURS, la toute première entreprise spécialisée en confection de boîtes de roses originales de luxe. Chacune des boîtes aux lettres se décline en 20 différentes couleurs des roses éternelles - et or rose, lavande, champagne blush, bleu royal. Pas de doute, elle ou il craquera (150 $ à 250 $).

Un souper en tête à tête

Courtoisie

Le Perle & Paddock innove avec un nouveau menu réalisé par le chef Paddy Cheang (Park, Perles et Paddock) et par sa nouvelle complice, Julia Giraud (Buvette Chez Simone, Pastaga) qui excelle dans la bonne utilisation des produits locaux et de saison. Verdict? C'est une pure réussite! La surprise du chef? Le nouveau menu est offert à moitié prix tout le mois de février. Autant profiter de cette occasion pour aller tester cette nouvelle carte en bonne compagnie. Nos coups de coeur sont clairement les Spätzle aux palourdes - aussi bons qu'en Alsace c'est dire! - et l'effiloché de pintade fondant à souhait. Quant aux desserts, ils sont à se damner à l'image de cette mousse aux pamplemousses confits gorgée de saveurs surprenantes. C'est un menu de haute volée qui promet de jouer dans nos esprits telle une madeleine de Proust .

Une pizza pour l'élue de notre coeur en forme de...

Courtoisie

De coeur, mais c'est seulement le 14 février chez Boston Pizza. Pour chaque pizza en forme de cœur vendue, 1 $ est remis à un organisme de charité local - 100 % des dons amassés dans chaque restaurant du Québec seront remis à un organisme de bienfaisance local de la communauté choisi par le franchisé et son équipe.