MONTRÉAL — Ricardo Media a annoncé mardi la fin de la publication de la version anglaise du magazine de cuisine Ricardo, estimant qu'il ne représentait plus une avenue de croissance pour l'entreprise.

L'éditeur a déploré le fait que la structure de distribution du magazine dans le Canada anglais le force à remettre plus de 70 pour cent de ses recettes aux distributeurs et aux détaillants, ainsi que la migration des revenus publicitaires vers les géants du web comme Google et Facebook, une situation déjà évoquée par la plupart des joueurs du secteur des médias.

La version anglaise du magazine avait été lancée en 2014. Le numéro du printemps, portant la date du 18 mars, sera le dernier a être publié, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Ricardo Media a cependant indiqué avoir l'intention de faire croître son offre de contenu sur internet dans les prochaines années.

Selon l'entreprise, la version anglaise du site internet de Ricardo a vu son nombre de visiteurs uniques et son nombre de pages vues progresser de plus de 40 pour cent au cours de la dernière année. Plus d'un million d'internautes consultent les pages anglaises de ricardocuisine.com chaque mois.

En outre, le chef Ricardo Larrivée profite d'une collaboration hebdomadaire avec le journal Toronto Star et présente une recette quotidienne dans les journaux de StarMetro, en plus de présences à certaines émissions télévisées produites par Rogers Communications.

"Nous savons que nous allons créer une déception auprès de nos lecteurs anglophones, mais nous ne sommes jamais à court d'idées pour grandir et poursuivre la mission de l'entreprise qui est de promouvoir l'importance de cuisiner et de manger ensemble", a expliqué dans le communiqué Ricardo Larrivée.