Des commissions scolaires annoncent leur fermeture pour mercredi

Les déplacements risquent d'être difficiles mercredi au Québec en raison des mauvaises conditions météorologiques. De 20 à 40 centimètres de neige sont prévus dans la province, alors que les vents forts produiront de la poudrerie. La visibilité sur les routes pourrait donc être presque nulle et la chaussée fortement enneigée à certains endroits.

En fin d'après-midi et en début de soirée, mardi, des commissions scolaires annonçaient déjà la fermeture d'écoles.

Les commissions scolaires de Montréal, de Marguerite-Bourgeoys et de Laval ont notamment annoncé que les cours n'auraient pas lieu mercredi. Les écoles des commissions scolaires de Marie-Victorin et des Patriotes, au sud de Montréal, seront aussi fermées.

D'autres commissions scolaires disaient surveiller la situation de près, sans avoir pris de décision, dont Commission scolaire de la capitale, à Québec.

La neige a commencé à s'accumuler dans la grande région de Montréal, mardi soir. Les précipitations devraient s'accentuer durant la nuit et pendant la journée de mercredi dans l'ensemble de la province.

Le Nouveau-Brunswick ne sera pas épargné par la tempête. De la neige parfois forte et du grésil y sont attendus mercredi après-midi. Les accumulations pourraient y atteindre de 20 à 30 cm.

Déjà, de nombreux vols à destination de villes ontariennes et américaines ont été annulés mardi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Une situation semblable était observée à l'aéroport international Pearson de Toronto. De son côté, Via Rail a averti que ses liaisons de train pourraient subir des retards en raison de ces conditions hivernales.

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a tenu mardi à rassurer la population en affirmant que le gouvernement prenait ses responsabilités et que la sécurité publique et les transports étaient «en veille aiguë». Elle a assuré que des effectifs supplémentaires pouvaient être déployés si nécessaire à la Sûreté du Québec (SQ).

Le ministère des Transports du Québec a invité les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds à faire preuve d'une grande prudence et à adapter leur conduite en fonction des conditions routières. Il a également suggéré que les déplacements non essentiels soient reportés. Il a assuré que les équipements nécessaires seraient déployés sur le réseau routier et qu'une surveillance accrue du réseau routier serait effectuée.

