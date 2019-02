Le lait au chocolat est-il bon pour la récupération des sportifs?

Les médias, la publicité et bien des athlètes, rapportent régulièrement que le lait au chocolat améliore la récupération chez les sportifs après un effort intense, une compétition ou un entraînement. Or, c'est faux, selon une recherche du Détecteur de rumeurs.

L'origine de la rumeur

Le lait au chocolat contient des glucides et des protéines, deux éléments particulièrement recommandés aux sportifs après leur entraînement, ainsi que du gras, de l'eau et des électrolytes: l'idéal, sur papier, pour se remettre d'un gros effort physique. Il est pour cette raison souvent présenté comme un produit de récupération efficace auprès des adeptes de sports d'endurance.

Des études favorables, mais limitées

Certes, une revue de la littérature scientifique permet de découvrir de nombreuses études qui valorisent les bienfaits du lait au chocolat en matière de récupération. Certaines sont plus souvent citées que d'autres par les gourous de l'entraînement, comme celles de Pritchett et Pritchett (2013), Spaccarotella et Andzel (2011), Thomas, Moris et Stevenson (2009) et surtout, celle de Karp (2016).

Leurs résumés font bel et bien état de divers bienfaits du lait au chocolat, particulièrement pour les sports d'endurance. Par contre, leurs échantillons sont souvent limités. On parle, par exemple, d'équipes de water-polo d'une dizaine d'adolescents sur une session de collège de quelques mois, de groupes de six coureurs masculins pendant quelques semaines, ou de neuf cyclistes masculins sur une seule saison de compétition...

Qui plus est, ces études sont souvent financées par des sociétés comme Mars, General Mills ou directement par le Dairy Council américain, qui en publie plusieurs sur son site web.

Des études plus critiques

Les spécialistes qui mettent l'emphase sur les effets positifs du lait au chocolat après le sport, négligent souvent de mentionner que d'autres études concluent exactement le contraire. C'est le cas, notamment, de cette étude publiée en 2018 par des chercheurs des universités de l'Indiana, de l'Utah et d'Appalachian State. Ils se sont penchés sur la performance et la récupération de cyclistes après un entraînement en milieu naturel ou un contre-la-montre de 40 km. Durant des périodes post-exercice de deux heures, les sportifs devaient consommer soit du lait au chocolat faible en gras, soit des boissons pour sportifs (comme le Gatorade). Les chercheurs n'ont enregistré aucun changement quant à la performance ou la récupération, même s'ils consommaient des portions plus grandes de boissons sportives. Mais cette étude présente les mêmes faiblesses que celles qui vantent le lait au chocolat : l'échantillon est minuscule, avec 12 cyclistes.

On retiendra aussi cette autre étude, publiée en 2018 dans le Journal of Sports Medecine and Physical Fitness, dans laquelle des chercheurs se sont penchés sur la consommation de lait au chocolat faible en gras par des triathloniens. Ils n'ont observé aucun changement physiologique. On constate ici la même faiblesse méthodologique: un échantillon de neuf athlètes, tous masculins, qui pratiquaient leur sport sur une période de huit semaines...

Une étude de plus grande envergure, parue en 2017, fait cependant pencher la balance des preuves du côté des sceptiques. Il s'agit d'une méta-analyse —c'est-à-dire une étude qui passe en revue un grand nombre d'études publiées sur un même sujet et dont les résultats s'avèrent donc plus robustes— qui conclut elle aussi que le lait au chocolat n'a aucun bienfait du point de vue de la récupération sportive. Elle est parue dans le European Journal of Clinical Nutrition. Après analyse de 33 études portant notamment sur les marqueurs de récupération, l'effort, l'épuisement, le rythme cardiaque et les niveaux de lactate et de créatine kinase chez les athlètes d'élite, les chercheurs écrivent que le lait au chocolat n'offre aucun avantage comparé à des placebos ou des boissons destinées aux sportifs.

Une question de perception

D'où viendrait alors cet attrait pour le lait au chocolat? Peut-être une question de perception, ont conclu, entre autres, la chercheuse Sharon Lauricella et l'étudiante à la maîtrise Kayla Koster. Ces deux Canadiennes ont publié, en 2016, une étude dans l'American Communication Journal. On y lit que les avantages présumés du lait au chocolat proviennent avant tout de la perception des athlètes de haut niveau, qui y sont favorables, particulièrement dans le milieu du triathlon et des compétitions Ironman. Une croyance massivement relayée par les médias sociaux. Les deux chercheuses considèrent que les avantages présumés du lait au chocolat sont alimentés et entretenus par une « culture hégémonique » chez ces athlètes, qui se transforment de facto en agents de marketing de l'industrie laitière, contournant du coup la littérature scientifique critique des avantages du produit.

Elles ajoutent que cette perception serait alimentée par l'industrie laitière, qui finance la recherche avantageant le produit, ainsi que par le marketing auprès du milieu du sport amateur. Elles insistent enfin sur le fait que l'industrie est particulièrement habile à exploiter avantageusement les athlètes d'élite, pour en faire des exemples positifs.

Un thème qui est notamment abordé dans une étude publiée en 2013 par le Journal of Sport Management, et intitulée « Coping with a Cluttered Marketplace : Athlete Choice of Products to Support Training ». Les auteurs démontrent que les athlètes de haut niveau entretiennent des notions confuses à propos des diverses boissons qui leur sont destinées pendant leur entraînement, et sont majoritairement influencés par les médias et la sous-culture de leur sport (la « culture hégémonique » citée plus haut). Résultat : 40,6% de ces athlètes préfèrent les boissons très sucrées et protéinées, comme le lait au chocolat.

Verdict

La science des bienfaits du lait au chocolat est plutôt maigre, mais son marketing est très efficace.