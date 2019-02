Dominic Champagne se promet d'être actif pendant la campagne fédérale

La chef du Parti vert du Canada Elizabeth May s'est jointe dimanche à Dominic Champagne pour signer le «Pacte pour une transition».

En entrevue avec La Presse canadienne après cette rencontre, Dominic Champagne a indiqué qu'il allait «assurément» être actif pendant la campagne électorale fédérale qui aura lieu à l'automne.

Le metteur en scène dit avoir tissé des liens avec différents groupes en dehors de la province:

«On est en lien avec un certain nombre de groupes environnementaux canadiens, donc quelque chose devrait émerger sous peu, quelque part entre le Pacte et le «Green New Deal», et je pense qu'il est important que le Canada anglais se mobilise considérant l'enjeu important, notamment du pétrole albertain.»

Le «Green New Deal» auquel fait référence M. Champagne est un plan de lutte aux changements climatiques ambitieux lancé il y a quelques jours par des élus démocrates aux États-Unis.

Selon l'instigateur du «Pacte pour une transition», le défi climatique devrait être le principal enjeu des prochaines élections fédérales. «C'est le Canada qui nous a enfoncés dans le pétrole depuis deux générations, c'est le Canada qui a viré à l'envers l'ensemble des politiques et du développement économique au nom de la prospérité porté par le pétrole. Alors maintenant on est à l'heure des choix.»

Il y a assez de pétrole dans le sous-sol albertain pour que ce soit "game over" pour le climat alors il faut que la mobilisation canadienne se manifeste pour faire contrepoids aux politiciens comme Doug Ford et à l'esprit conservateur pro-pétrole. Dominic Champagne

Dominic Champagne est d'avis qu'il est possible de régler une partie des problèmes causés par les émissions de gaz à effet de serre par des gestes individuels, mais il ajoute que les grandes politiques économiques demeurent beaucoup plus importantes que la somme des gestes individuels.

Outre Elizabeth May, la chef du parti Vert, Dominic Champagne dit avoir reçu, sur la scène fédérale, les appuis du Nouveau Parti démocratique et du Bloc Québécois.



