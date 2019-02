MINNEAPOLIS — La sénatrice démocrate Amy Klobuchar, du Minnesota, a rejoint dimanche la course à l'investiture pour la présidence de 2020, devenant ainsi la candidate la plus en vue du Midwest américain alors que le parti tente de reconquérir les électeurs dans une région qui a permis à Donald Trump de faire son entrée à la Maison-Blanche.

Mme Klobuchar a fait l'annonce sur ses projets politiques lors d'un événement le long du fleuve Mississippi à Minneapolis. Elle avait déjà indiqué qu'elle ferait une allocution le 21 février dans l'Iowa, site du premier caucus au calendrier des candidatures.

Mme Klobuchar, qui a facilement remporté un troisième mandat l'année dernière au Sénat, avait évoqué des appuis importants à travers le Minnesota en parlant précédemment d'une campagne potentielle. Elle a obtenu le soutien d'électeurs de zones urbaines, suburbaines et rurales, y compris dans des dizaines de comtés remportés par M. Trump en 2016.

Elle a fait valoir que ces réussites pourraient se traduire dans d'autres États du Midwest, tels que le Michigan et le Wisconsin, fidèles aux démocrates aux élections présidentielles pendant des décennies, jusqu'à la victoire de M. Trump sur Hillary Clinton.

La liste des démocrates déjà dans la course comprend plusieurs sénateurs mieux connus ayant la capacité de recueillir d'énormes sommes d'argent: Elizabeth Warren du Massachusetts, Kamala Harris de Californie, Cory Booker du New Jersey et Kirsten Gillibrand de New York.

Le terrain pourrait s'étendre à d'éminents démocrates tels que l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders.