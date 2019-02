Pourquoi ai-je aussi facilement des bleus?

Les professionnels de santé entendent souvent leurs patients se plaindre d'avoir la peau qui "marque facilement". Un bleu, s'il résulte d'une blessure ou d'un traumatisme bénin, n'est la plupart du temps pas inquiétant. Toutefois, si on a des bleus plus souvent que la normale, ils peuvent être source de préoccupation.

Certains médicaments, qu'ils soient sur ordonnance ou en vente libre, peuvent être responsables de vos bleus à répétition.

"On peut s'attendre à se faire facilement des bleus quand on prend un anticoagulant, comme la warfarine par exemple, ou de l'aspirine, puisque ces médicaments servent à fluidifier le sang", commente Cynthia C. Obiozor, spécialiste de médecine interne, hématologue et oncologue à Berkeley, en Californie.

Elle explique que l'huile de poisson, la vitamine E et la prise chronique de stéroïdes peuvent également fluidifier le sang et, de fait, vous rendre plus susceptible d'avoir des bleus.

"Savoir quel médicament vous prenez – on trouve de l'aspirine dans certains traitements contre le mal de tête, par exemple – et éviter tout traumatisme quand vous prenez des fluidifiants sanguins peut vous aider mais, malheureusement, cet effet secondaire est courant", développe Roman Bronfenbrener, professeur au département de dermatologie de l'université de Pennsylvanie et dermatologue à la clinique Yardley Dermatology Associates, en Pennsylvanie.

2. Votre alimentation peut être un catalyseur

"Si vous avez souvent des bleus, vous avez peut-être besoin d'un régime alimentaire plus riche en nutriments, et votre corps exprime ainsi cette carence ", explique Rachel Fine, diététicienne, nutritionniste et propriétaire de "To The Pointe Nutrition", un cabinet de conseils nutritionnels situé à New York.

D'après elle, une carence en vitamine C, qui "aide à réparer les tissus", peut être responsable.

De même que la carence en vitamine K, qui joue un rôle dans la coagulation du sang, ajoute Ysabel Montemayor, diététicienne en chef du service de livraison de repas Fresh 'n' Lean.

Fiona B. Lewis, diététicienne, nutritionniste et fondatrice de LLBJ Culinary and Wellness Enterprises à Jackson, dans le Missouri, vous suggère de tenir un journal de ce que vous mangez, pour garder une trace des vitamines et des minéraux que vous ingérez. Elle conseille de manger des poivrons rouges, des agrumes, des baies et des tomates si vous cherchez à ajouter de la vitamine C dans votre alimentation, et de vous assurer de consommer de grandes quantités de légumes à feuilles, de chou kale, de fanes de navets, d'épinards et de brocoli pour augmenter votre apport en vitamine K.

3. Vous avez passé trop de temps au soleil