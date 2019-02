Dans votre couple, qui est le plus égoïste? Ces 8 signes indiquent que c'est vous

Dans toute relation, il y a des moments où nous nous comportons de façon égoïste. Mais si vous adoptez en permanence un comportement égocentrique, immature ou irrespectueux, cela devient problématique.

Arrêtez une minute de ne penser qu'à vous et réfléchissez: demandez-vous parfois à votre partenaire ce qu'il ou elle a envie de faire le week-end? Ou bien décidez-vous systématiquement du programme sans aucun égard pour ce qu'il ou elle souhaite? Quand vous et votre partenaire n'êtes pas d'accord sur quelque chose, écoutez-vous réellement ce qu'il ou elle a à dire ou bien monopolisez-vous la conversation?

Si vous vous reconnaissez, il y a de bonnes chances pour que vous ayez été involontairement injuste envers votre partenaire. Des spécialistes vous indiquent les signes qui montrent que vous êtes probablement le plus égoïste des deux dans votre couple.

1. Vous attendez de votre partenaire qu'il vous écoute déverser votre bile mais ne lui offrez pas la même attention en retour

"L'un des grands avantages qu'il y a à être en couple, c'est que l'on a quelqu'un à qui raconter ses problèmes, quelqu'un qui sera toujours de notre côté quand le reste du monde nous semble hostile. Ce sentiment d'être compris et accepté est la définition même de l'intimité. Si vous vous ennuyez tout de suite, ou si vous faites sentir à l'autre qu'il ou elle est un fardeau quand il ou elle vous raconte sa journée difficile, cela revient à lui claquer une porte émotionnelle au nez. Même si votre partenaire ne se plaint pas, cela génère forcément un sentiment de solitude." ― Amy Begel, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille

2. Vous restez silencieux et vous vous renfermez sur vous-même au lieu d'évoquer avec maturité les sujets qui fâchent

"Ne pas tenter de communiquer quand vous vous sentez blessé ou en colère contre votre partenaire est un comportement égocentrique. Lorsque l'on vit en couple, les conversations difficiles sont fréquentes. Vous faites beaucoup de mal à votre partenaire en refusant d'en parler." ― Marni Feuerman, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille

3. Vous voulez toujours avoir raison

"Cette attitude est le signe d'un réel égoïsme. Si vous accordez toujours plus d'importance à votre propre point de vue qu'à celui de votre partenaire, votre relation ne pourra pas durer. Le message que vous lui transmettez, c'est que vous n'êtes en couple avec lui ou elle que pour satisfaire vos besoins, sans aucune considération ou presque pour les siens. Si tel est le cas, vous n'êtes vraiment pas un partenaire digne de ce nom." ― Gary Brown, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille

4. Vous accusez sans cesse votre partenaire d'être égoïste

"On a forcément du mal à tolérer chez les autres les traits de caractère que l'on n'aime pas chez soi. Souvent, on accuse son partenaire d'être égoïste quand il ou elle ne se plie pas à nos propres désirs autocentrés." ― Steven Stosny, psychologue

5. Vous vous vexez quand l'autre veut faire des choses sans vous

"Etre collés en permanence l'un à l'autre ne sert à rien. Il est sain pour chacun des partenaires d'avoir ses propres centres d'intérêt et de partager équitablement son temps entre moments à soi et à deux. Reprocher sans cesse à son partenaire d'exister en tant qu'individu en dehors de la relation de couple est très égoïste." ― Marni Feuerman

6. Vous critiquez sans cesse sa famille ou ses amis

"Il m'arrive de rencontrer des couples dans lesquels l'un des partenaires refuse de passer du temps avec les amis de l'autre, se moque d'eux, les prend de haut ou se montre désagréable avec eux d'une manière ou d'une autre. Cela créé un déséquilibre problématique dans la relation de couple, dans le sens où l'un des deux partenaires s'estime supérieur et se pose en juge pour décréter qui est digne d'être fréquenté ou non." ― Amy Begel

7. Vous ne prenez pas en considération les besoins de votre partenaire

"Pendant mes séances de thérapie, je sais toujours qu'un couple est en péril quand l'un des partenaires ne se soucie absolument pas de faire plaisir à l'autre. Dans une relation saine, nous sommes censés savoir ce qui plaît à notre partenaire et, au moins une partie du temps, tenter de satisfaire ses désirs. Bien sûr, tout est une question d'équilibre: nous ne vivons pas pour satisfaire notre partenaire, mais nous ne sommes pas non plus indifférents à ses besoins, ses souhaits, ses envies. Il est essentiel pour la pérennité d'une relation de savoir que notre partenaire prête attention à nos besoins, même si cela ne suffit pas toujours." – Amy Begel

8. Quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous menacez de rompre, même si vous n'en avez pas réellement l'intention

"Même dans les relations les plus équilibrées, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Si vous passez votre temps à menacer de quitter votre partenaire, comment peut-il être sûr que tout ne tournera pas toujours autour de vous et de vos besoins? Quelqu'un qui aime sincèrement son ou sa partenaire a suffisamment de maturité et de conscience pour savoir qu'il est extrêmement blessant de menacer d'abandonner celui ou celle qu'on aime sous prétexte qu'on n'obtient pas ce que l'on veut." ― Gary Brown

Cet article, publié sur le HuffPost américain, a été traduit par Iris Le Guinio pour Fast ForWord.