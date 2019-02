MONTRÉAL — L'attaquant Andrew Shaw aurait obtenu le feu vert des médecins, ce qui signifie qu'il disputera vraisemblablement un premier match depuis le 31 décembre contre les Stars de Dallas.

Shaw s'est entraîné à la droite du deuxième trio, samedi matin, en compagnie de Tomas Tatar et Max Domi. Le Canadien affrontera les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, samedi soir.

Le vétéran a raté les 15 derniers matchs du Tricolore en raison d'une blessure au cou. Shaw a également effectué des répétitions au sein de la deuxième unité en supériorité numérique.

Afin d'y faire une place dans la formation partante, le Canadien inscrira probablement le nom de l'attaquant Paul Byron sur la liste des blessés. Byron s'est blessé à l'avant-bras gauche dimanche dernier pendant la deuxième période de l'éventuelle victoire en prolongation de 4-3 de la formation montréalaise face aux Oilers d'Edmonton.

L'entraîneur-chef Claude Julien avait laissé entrevoir la possibilité que Shaw soit de retour au jeu contre les Leafs, vendredi, en déclarant qu'il pourrait «avoir le feu vert aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine».

Icon Sportswire via Getty Images Andrew Shaw dans un match contre le Lightning de Tampa Bay le 29 décembre dernier.

Le reste de la formation est demeuré identique. Le Canadien (31-18-6) tentera de signer une quatrième victoire d'affilée, samedi soir. Ce match est d'autant plus important qu'un seul point sépare les deux équipes au classement de l'Association Est, bien que les Maple Leafs (33-17-3) aient deux matchs de plus à disputer.

D'autre part, Carey Price devrait être le gardien partant du CH, lui qui en serait alors à un 600e match en carrière dans la LNH.

Weise de retour avec le Canadien

Par ailleurs, le Tricolore a bougé à l'approche de la date limite des transferts, le 25 février, et il a mis la main notamment sur un joueur bien connu du public montréalais.

Le CH a acquis le défenseur Christian Folin et l'attaquant Dale Weise des Flyers de Philadelphie, en retour de David Schlemko et de Byron Froese. Folin se joindra au Canadien lundi, tandis que Weise se rapportera au Rocket de Laval.

Icon Sportswire via Getty Images Dale Weise après avoir marqué contre le Lightning de Tampa Bay, le 27 décembre dernier.

Folin, qui est âgé de 27 ans, a participé à 26 matchs cette saison avec les Flyers, inscrivant deux aides. Il a également écopé 16 minutes de punition et présenté un différentiel de plus-5.

Le défenseur de six pieds, trois pouces et 204 livres totalise sept buts et 31 mentions d'aide en 209 rencontres en carrière dans le circuit Bettman avec le Wild du Minnesota, les Kings de Los Angeles et les Flyers.

Pour sa part, Weise a connu une saison difficile jusqu'ici avec les Flyers, étant limité à cinq buts et six mentions d'assistance en 42 parties. Il s'agit d'un deuxième séjour de Weise avec le CH, après avoir amassé 59 points en 152 rencontres entre 2013 et 2016.

En retour, les Flyers ont acquis Schlemko, qui n'aura fait que passer avec le Tricolore, et Froese, qui menait le Rocket avec 14 buts cette saison. Froese était également devenu le premier capitaine de l'histoire du club-école de Laval.