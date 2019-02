Un vent de fraîcheur souffle sur «La Voix»

«C'est la convivialité et le talent qui vont rendre cette saison unique», assure l'animateur de La Voix, Charles Lafortune. Le fait que les candidats proviennent de différents groupes d'âges aussi, en plus des diverses nouveautés soufflant sur cette très attendue septième saison. Discussion avec le fier animateur ainsi qu'avec Anouk Meunier, à qui on a donné carte blanche pour mener à sa guise, chaque semaine, La Voix EXTRA.

La fierté de Charles Lafortune

«L'édition nouvelle de La Voix, cette année, vient avec quelques changements, explique Charles Lafortune. Le bouton bloque, entre autres, qui va être bien le fun et qui est utilisé depuis déjà quelques années aux États-Unis. Chaque coach aura devant lui trois boutons qui correspondent aux trois autres coachs : chacun pourra - une seule fois – bloquer un autre coach s'il croit que celui-ci se retournera. Le participant ne pourra donc pas choisir ce coach bloqué si celui-ci, en effet, se tourne. Cela crée de la stratégie ainsi que de beaux et surprenants moments de télé.»

Autre amusante nouveauté : les micros des coachs qui seront ouverts en tout temps dans la salle cette année, leur permettant, entre les prestations des candidats, de parler au public, de faire des blagues ou encore de chanter.

«Les coachs sont ainsi toujours en représentation alors que le public devient complice, ajoute-t-il. Lors du premier épisode, il y aura aussi un invité mystère qui se prêtera au jeu des auditions à l'aveugle. Quelqu'un de très connu qui va vivre le processus de La Voix. Une expérience assez stressante pour cet artiste qui se demande si les coachs se retourneront ou pas (en pensant, assurément, qu'il chante comme tel artiste).»

L'animateur explique que c'est cette envie d'accentuer le sentiment de famille et de l'étendre jusque dans le salon des téléspectateurs afin qu'ils se sentent encore plus concernés que l'on a souhaité le plus cette année.

«C'est encore La Voix telle que vous la connaissiez, car on n'a pas changé les choses dans le seul but de changer des choses, mais on a bonifié l'émission. Il n'y aura plus de mentors, mais il va y avoir des surprises. La musique entière de l'émission a été changée. Il y a moins de narration et plus d'animation en direct de mon côté. C'est aussi le retour de Marc Dupré, qui a semblé avoir une pointe de jalousie lorsqu'il a vu Garou dans sa chaise. Et le talent est assurément toujours au rendez-vous.»

Une nouvelle saison venant aussi avec de nouveaux éléments de décors, dont un grand anneau circulaire en lumières LED où seront projetées des images, une porte donnant sur un long corridor remplaçant le rideau, des lumières LED incrustées au plancher devant les coachs et une plus grande salle des familles...

«J'aime toujours cela autant, confie Charles Lafortune. Je dirais même qu'à travers les années, je me laisse vraiment toucher par les candidats. Je me retrouve souvent les yeux humides devant cette célébration du talent. Mon plus bel exemple est lorsque je suis allé déjeuner au restaurant la semaine dernière et que j'ai entendu une chanson de Charlotte Cardin qui jouait dans les haut-parleurs. Je me suis dit : ''Wow, tout cela a fait des petits''.»

«C'est aussi une mission qui est ancrée dans la réalité, poursuit-il. On ne fait pas croire aux gens qui y passent qu'ils sont des stars. Au contraire, on leur offre l'occasion de se faire connaître et c'est ensuite à eux d'en profiter en mettant des vidéos sur YouTube, en faisant des reprises ou des collaborations, en créant leur propre matériel ou en créant des alliances. C'est très clair et en participant à cela, ils deviennent des artistes à part entière dans le paysage de la musique. Et Dieu sait que la musique c'est difficile aujourd'hui avec Internet. Je suis content de contribuer à cela avec La Voix.»

Anouk Meunier et La Voix EXTRA

Pour une deuxième année consécutive, c'est à la pétillante Anouk Meunier qu'on a confié le mandat de présenter les dessous et de suivre de l'intérieur toutes les facettes de La Voix avec La Voix EXTRA.

Chaque mercredi, ces émissions feront passer du rire aux larmes et des surprises aux beaux moments partagés dans une volonté «d'ouvrir les coulisses au public et de montrer des choses qu'on n'a encore jamais vues en sept ans à La Voix.»

«On sent une belle évolution pour La Voix EXTRA, parce qu'on pousse l'expérience plus loin avec du contenu exclusif, explique l'animatrice. On se promène partout, car chaque émission vient avec une thématique, ce qui fait qu'on peut vraiment aller en profondeur dans chaque sujet et en montrer beaucoup plus aux gens.»

Une émission entière sera ainsi consacrée aux coach,s que l'on suivra du début jusqu'à la toute fin d'une journée type de tournage. Une autre suivra Charles Lafortune dans son rôle d'animateur. Seront aussi présentés au public - qui n'est généralement pas familier avec le domaine de la télé – le travail de l'équipe technique, les candidats, les familles... Des incursions complètes dans différents environnements à travers différentes thématiques.

Un rôle qui, dit-elle, lui offre encore plus de liberté. «On va où l'instinct nous mène. Chaque jour, on a des idées et du contenu qu'on a envie de montrer, mais on se laisse aussi complètement porter par ce qui se déroule devant nous. Je suis comme un poisson dans l'eau dans ce studio, qui est pour moi un grand terrain de jeux. C'est tout ce que j'aime réuni : des émotions fortes, la vie de coulisse, le fait de pouvoir me laisser guider par ma spontanéité... C'est un mélange d'émission à grand déploiement et de contacts humains, de belles rencontres. On présente aussi l'évolution aussi à travers les étapes. C'est tout cela qui me plaît et qui me fait vibrer chaque année. J'ai envie d'inclure les gens dans ce trip que je vis chaque semaine!»

La Voix sera présentée dès le dimanche 10 février à 19h et La Voix EXTRA chaque mercredi à 19h30, sur les ondes de TVA.

Cliquez ici pour suivre la balado La Voix à l'aveugle. Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque semaine dès le 10 février.