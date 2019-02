Le projet de loi visant à modifier la Loi sur l'immigration déposé

Le gouvernement caquiste a déposé son projet de loi pour réformer le système d'immigration au Québec, jeudi matin.

Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a présenté le projet de loi 9, soit la «loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes».

Ce projet de loi comporte entre autres les tests des valeurs québécoises et de français que veut imposer le gouvernement aux nouveaux arrivants.

Le gouvernement veut ainsi modifier la Loi sur l'immigration pour qu'elle énonce notamment qu'elle a pour but de «favoriser l'intégration des personnes immigrantes, plus particulièrement par l'apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne».

Durant la campagne électorale, la Coalition avenir Québec avait promis de réviser la Loi sur l'immigration pour y inclure des notions de connaissances du français et des valeurs québécoises. Le premier ministre François Legault avait mentionné que les immigrants auraient jusqu'à trois ans pour réussir le test de français.

M. Jolin-Barrette a aussi annoncé qu'avec cette loi, le gouvernement Legault souhaite éliminer tous les dossiers d'immigration présentés avant le 2 août 2018.

«Sous réserve d'une exception, le projet de loi met fin à toute demande présentée au ministre dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés avant le 2 août 2018 et pour laquelle il n'a pas encore pris de décision de sélection, de refus ou de rejet au moment de la présentation du présent projet de loi», peut-on lire dans le projet de loi.

Radio-Canada rapportait cette semaine que plus de 18 000 dossiers n'avaient pas encore été traités par le ministère de l'Immigration.

Plus de détails à venir.