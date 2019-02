L'ex-gérant des Expos Frank Robinson est décédé

L'ex-gérant des Expos de Montréal Frank Robinson est décédé.

Joueur étoile — il est le seul joueur à avoir été nommé joueur par excellence dans les deux ligues — et membre du Temple de la renommée, Robinson est devenu le premier Noir à devenir gérant dans le Baseball majeur. Il était âgé de 83 ans.

Le Baseball majeur a confirmé son décès, jeudi, survenu à sa maison de Bel Air, en Californie, où il recevait des soins palliatifs.

Robinson a frappé 586 coups de circuit en carrière et gagné la Triple Couronne en 1966, alors qu'il a aidé les Orioles de Baltimore à remporter leur première Série mondiale.

Voltigeur étoile pendant 21 saisons, il a laissé sa marque bien plus que par son coup de bâton.

Robinson a réalisé sa quête de devenir le premier gérant afro-américain du baseball quand les Indians de Cleveland l'ont embauché, en 1975. À sa première présence comme joueur-gérant, il a frappé un circuit.

Il a également dirigé les Giants de San Francisco, les Orioles, et les Expos, de 2002 à 2004, avant de devenir le premier gérant des Nationals de Washington à la suite du déménagement de l'équipe en vue de la saison 2005.

Robinson a ensuite travaillé plusieurs années aux quartiers généraux du Baseball majeur.

Joueur par excellence de la Nationale avec les Reds de Cincinnati en 1961, il a de nouveau été élu le meilleur de la profession cinq ans plus tard, avec les Orioles. Les Reds, les Orioles et les indians ont tous retiré son no 20 et l'ont honoré en érigeant une statue devant leur stade respectif. Son nom se trouve également à l'Anneau d'honneur des Nationals.

-Avec Associated Press