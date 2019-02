Du beau monde au lancement de la nouvelle collection de Maripier Morin x BonLook

Mercredi 8 février se déroulait le lancement de la nouvelle collaboration entre Maripier Morin et BonLook, une soirée au cours de laquelle on va vu le couple Maripier Morin et Brandon Prust plus amoureux que jamais.

Trois ans après sa première collaboration avec le lunetier, la voici de retour avec notamment une nouvelle monture surdimensionnée au parfum des années 70 intitulée: Sonia - le nom de sa nièce - proposée en trois couleurs. Nadine, le meilleur vendeur de sa première capsule avec la star en 2015 revient elle aussi déclinée cette fois-ci en deux nouveaux coloris.

Voilà autant de réjouissances à découvrir en boutiques et en ligne.

Jfgalipeau.ca

Mitsou était venue féliciter Maripier Morin - elle qui a également collaboré avec la griffe de lunettes.

Jfgalipeau.ca

La marque s'est associée au cours des dernières années à Maripier Morin, Sarah-Jeanne Labrosse, Milk & Bone, Cœur de Pirate et Mitsou s'adressant à toutes et tous.

Les montures régulières sont offertes à 129$ et les demi-montures à 169$ en ligne et dans leurs boutiques.

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous