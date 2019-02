Gucci accusée de «blackface» et de racisme

Is deze coltrui racistisch of niet? De @gucci-trui zou een ode aan de klassieke skibivakmuts moeten zijn, maar doet veel mensen op social media denken aan blackface. "Deze overdreven rode lippen en een letterlijk zwart gezicht. Dit is echt blackface. Dit is walgelijk", zei iemand op social media. Veel mensen riepen op om niets meer van Gucci te kopen. Gucci negeerde de kritiek niet en kwam vanochtend met een verklaring. "We bieden onze excuses aan voor de ophef die is ontstaan rondom de wollen trui. We zien diversiteit als een fundamentele waarde die we handhaven, respecteren en meenemen bij elke beslissing die we maken", schreef het modemerk op social media. De trui van $890 is niet meer te koop. #gucci #trui #blackface #racisme #mode #coltrui

