Paul Dewar, ex-député d'Ottawa-Centre, meurt du cancer du cerveau

OTTAWA — Paul Dewar, un enseignant et dirigeant syndical d'Ottawa qui a agi comme porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de politique étrangère, est décédé mercredi après avoir lutté contre un cancer du cerveau pendant un an.

M. Dewar, 56 ans, laisse derrière lui son épouse Julia Sneyd et leurs deux fils, Nathaniel et Jordan.

Paul Dewar est connu pour avoir été député fédéral de la circonscription d'Ottawa-Centre de 2006 à 2015. Durant cette période, il a principalement agi à titre de porte-parole néo-démocrate en matière d'Affaires étrangères, à la suite d'un début de carrière comme enseignant au primaire.

Malgré sa dyslexie dans son enfance, les critiques qu'il a reçues lors de sa première incursion en politique de la part d'Ed Broadbent, la perte de son siège à la Chambre des communes à la suite de la vague libérale de 2015 et son diagnostic de maladie en phase terminale, l'homme a démontré une attitude positive et optimiste, et croyait que le monde pouvait devenir meilleur.

Ce fut donc étonnant d'entendre Paul Dewar révéler, en juin 2018, qu'il avait «perdu tout espoir» lorsqu'il a appris qu'une fusillade dans une école secondaire de Parkland, en Floride, avait coûté la vie à 17 personnes.

Sauf qu'abandonner n'a jamais vraiment été dans le vocabulaire de M. Dewar.

Inspiré par le fait que des étudiants de Parkland ont canalisé leur perte et leur douleur dans un cri de ralliement contre la violence armée aux États-Unis, Paul Dewar a décidé d'utiliser le temps qu'il lui restait pour lancer une nouvelle initiative, La jeunesse passe aux actes, une organisation visant à former une nouvelle génération de leaders qui travailleront pour le plus grand bien.