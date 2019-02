DIVERTISSEMENT

Marie-Mai ouvre les portes de ses répétitions

Marie-Mai nous a donné accès aux répétitions de danse en vue de son prochain spectacle. La chanteuse et sa troupe ont présenté aux membres des médias invités quelques chorégraphies au Studio Bizz, à Montréal. Ils ont répété trois chansons de cette chorégraphie signée Alex Dunn. Marie-Mai fait sa rentrée montréalaise les 14, 15 et 16 février pour sa tournée «Elle et moi». Elle y présentera notamment les succès de son nouvel album du même nom. Sa tournée va se poursuivre partout au Québec jusqu’en mai 2020.